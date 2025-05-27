Женщина просила установить факт проживания одной семьей без регистрации брака с мужчиной, но при этом состояла в браке с другим – что решил Верховный Суд

Верховный Суд указал, что нахождение женщины в зарегистрированном браке делает невозможным установление судом факта ее совместного проживания с другим мужчиной одной семьей без регистрации брака.

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Нахождение лица в зарегистрированном браке делает невозможным установление судом факта его совместного проживания с другим лицом одной семьей без регистрации брака.

Суды не вправе основывать свое решение исключительно на факте признания иска ответчиком, не исследовав при этом обстоятельства дела.

На это указал Верховный Суд в постановлении от 12 марта 2025 года по делу 336/1978/23 об установлении факта проживания одной семьей без регистрации брака, признании права собственности на 1/2 долю в общем имуществе.

Обстоятельства дела

В обоснование заявленных требований истица ссылалась на то, что с ноября 2014 года она проживала с ответчиком в фактических брачных отношениях без регистрации брака. За время совместного проживания ими за общие средства были приобретены спорный жилой дом и земельный участок, право собственности на которые было оформлено на ответчика. Внесудебным путем решить вопрос о разделе спорного имущества ответчик отказывается.

Суды разных инстанций неоднократно пересматривали дело. Суд первой инстанции иск удовлетворил, мотивируя свое решение признанием ответчиком иска, что не противоречит закону и не нарушает прав, свобод или интересов других лиц, поскольку суд установил, что стороны в деле проживают в фактических брачных отношениях с ноября 2014 года до момента принятия решения.

Апелляционный суд не согласился с выводами суда первой инстанции, отменил решение суда, принял новое решение, которым в удовлетворении иска отказал, указав, что истица с 26 января 1991 года по 23 февраля 2023 года состояла в зарегистрированном браке с другим мужчиной, что делает невозможным установление судом факта ее совместного проживания в этот период с ответчиком одной семьей без регистрации брака.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд согласился с выводами апелляционного суда по следующим причинам. Для установления факта совместного проживания одной семьей без регистрации брака необходимым условием является отсутствие у лиц другого зарегистрированного брака.

Законодатель определил приоритетность зарегистрированного брака, закрепил принцип моногамии и запрет на заключение брака с лицом, которое уже состоит в другом зарегистрированном браке.

Установление судом факта проживания одной семьей без регистрации брака является признанием государством семейных отношений физических лиц и по своей сути является альтернативой зарегистрированному браку, а значит, такие отношения должны быть правомерными.

Нахождение лица в зарегистрированном браке делает невозможным установление судом факта его совместного проживания с другим лицом одной семьей без регистрации брака, поскольку это не соответствует нормам семейного права, противоречит моральным принципам общества и требованиям ст. 25 Семейного кодекса Украины.

Суды не вправе основывать свое решение исключительно на факте признания иска ответчиком, не исследовав при этом обстоятельства дела. То есть должно иметь место не только признание иска, но и законные основания для удовлетворения иска.

Автор: Наталя Мамченко

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