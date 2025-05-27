Высший совет правосудия ищет желающих профинансировать создание ЕСИКС

После прекращения активной деятельности USAID с финансированием Судебной информационно-коммуникационной системы возникли проблемы.

Источник фото: ВСП

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Председатель Высшего совета правосудия Григорий Усик 26 мая сообщил, что Совет правосудия ищет желающих профинансировать создание Единой судебной информационно-коммуникационной системы (ЕСИКС).

«Из-за прекращения поддержки Программы USAID сейчас ВСП ищет доноров для финансирования этого направления», - отметил председатель Совета правосудия.

Напомним, что 30 апреля 2025 года Государственная судебная администрация утвердила Концепцию Единой судебной информационно-коммуникационной системы.

Как рассказывала «Судебно-юридическая газета», Концепция предусматривает использование искусственного интеллекта (AI) при генерации проектов документов и при подборе оптимальной модели рассмотрения дела.

Искусственный интеллект также планируется использовать для выявления девиаций при рассмотрении судебного дела, в частности, игнорирования контекста, представленных доказательств и аргументов, а также отклонения от общей судебной практики рассмотрения по аналогичным делам.

Функциональными подсистемами ЕСИКС, согласно новой Концепции, будут:

Электронный документооборот суда. Видеоконференцсвязь. Веб-портал судейских властей. Единый государственный реестр судебных решений. Единый государственный реестр исполнительных документов. Управление персоналом и финансово-хозяйственной деятельностью органов судебной власти. Судейское досье. Управление обучением Дайджесты и комментарии. Обработка обращений обличителей коррупции

Создать новую ЕСИКС, вместо старой ЕСИТС, планируется к 2028 году.

Отметим, что основным финансовым донором для создания ЕСИКС был американский проект USAID, который в начале 2025 года приостановил свою деятельность.

По данным ГСА, только на разработку и интеграцию программного обеспечения для новой ЕСИКС, необходимо 24-25 млн. долларов США, что составляет более 1 млрд. гривен.

Автор: Вячеслав Хрипун

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