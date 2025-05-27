Высший совет правосудия ищет желающих профинансировать создание ЕСИКС

Председатель Высшего совета правосудия Григорий Усик 26 мая сообщил, что Совет правосудия ищет желающих профинансировать создание Единой судебной информационно-коммуникационной системы (ЕСИКС).
«Из-за прекращения поддержки Программы USAID сейчас ВСП ищет доноров для финансирования этого направления», - отметил председатель Совета правосудия.
Напомним, что 30 апреля 2025 года Государственная судебная администрация утвердила Концепцию Единой судебной информационно-коммуникационной системы.
Как рассказывала «Судебно-юридическая газета», Концепция предусматривает использование искусственного интеллекта (AI) при генерации проектов документов и при подборе оптимальной модели рассмотрения дела.
Искусственный интеллект также планируется использовать для выявления девиаций при рассмотрении судебного дела, в частности, игнорирования контекста, представленных доказательств и аргументов, а также отклонения от общей судебной практики рассмотрения по аналогичным делам.
Функциональными подсистемами ЕСИКС, согласно новой Концепции, будут:
Создать новую ЕСИКС, вместо старой ЕСИТС, планируется к 2028 году.
Отметим, что основным финансовым донором для создания ЕСИКС был американский проект USAID, который в начале 2025 года приостановил свою деятельность.
По данным ГСА, только на разработку и интеграцию программного обеспечения для новой ЕСИКС, необходимо 24-25 млн. долларов США, что составляет более 1 млрд. гривен.
Автор: Вячеслав Хрипун
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