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Высший совет правосудия ищет желающих профинансировать создание ЕСИКС

13:27, 27 мая 2025
После прекращения активной деятельности USAID с финансированием Судебной информационно-коммуникационной системы возникли проблемы.
Высший совет правосудия ищет желающих профинансировать создание ЕСИКС
Источник фото: ВСП
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Председатель Высшего совета правосудия Григорий Усик 26 мая сообщил, что Совет правосудия ищет желающих профинансировать создание Единой судебной информационно-коммуникационной системы (ЕСИКС).

«Из-за прекращения поддержки Программы USAID сейчас ВСП ищет доноров для финансирования этого направления», - отметил председатель Совета правосудия.

Напомним, что 30 апреля 2025 года Государственная судебная администрация утвердила Концепцию Единой судебной информационно-коммуникационной системы.

Как рассказывала «Судебно-юридическая газета», Концепция предусматривает использование искусственного интеллекта (AI) при генерации проектов документов и при подборе оптимальной модели рассмотрения дела.

Искусственный интеллект также планируется использовать для выявления девиаций при рассмотрении судебного дела, в частности, игнорирования контекста, представленных доказательств и аргументов, а также отклонения от общей судебной практики рассмотрения по аналогичным делам.

Функциональными подсистемами ЕСИКС, согласно новой Концепции, будут:

  1. Электронный документооборот суда.
  2. Видеоконференцсвязь.
  3. Веб-портал судейских властей.
  4. Единый государственный реестр судебных решений.
  5. Единый государственный реестр исполнительных документов.
  6. Управление персоналом и финансово-хозяйственной деятельностью органов судебной власти.
  7. Судейское досье.
  8. Управление обучением
  9. Дайджесты и комментарии.
  10. Обработка обращений обличителей коррупции

Создать новую ЕСИКС, вместо старой ЕСИТС, планируется к 2028 году.

Отметим, что основным финансовым донором для создания ЕСИКС был американский проект USAID, который в начале 2025 года приостановил свою деятельность.

По данным ГСА, только на разработку и интеграцию программного обеспечения для новой ЕСИКС, необходимо 24-25 млн. долларов США, что составляет более 1 млрд. гривен.

Автор: Вячеслав Хрипун

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суд ВСП USAID

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Высший совет правосудия ищет желающих профинансировать создание ЕСИКС

После прекращения активной деятельности USAID с финансированием Судебной информационно-коммуникационной системы возникли проблемы.

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