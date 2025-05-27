Военному отказано в служебном жилье из-за участия в предыдущей приватизации — детали дела

Истец не доказал нарушения законодательства при приватизации.

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Ровенский апелляционный суд рассказывает о деле, в котором истцу отказано в служебном жилье из-за участия в предварительной приватизации.

Судом установлено, что отец истца в феврале 1999 года в связи с приказом Управления жилищного хозяйства исполнительного комитета Ровенского городского совета получил свидетельство право собственности на жилье, которым удостоверено, что однокомнатная квартира на праве частной совместной собственности принадлежит семье истца из четырех человек. Квартира приватизирована в соответствии с Законом Украины "О приватизации государственного жилищного фонда".

Согласно справке КП Ровенское бюро технической инвентаризации, истцу принадлежит доля в этой квартире.

В 2024 году истец, намереваясь реализовать свои жилищные права в соответствии с ЗУ «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», решил стать на жилищный учет по месту прохождения военной службы с целью получения служебного жилья. Ему было отказано, поскольку он уже использовал свое право на безвозмездную приватизацию квартиры, в которой он имеет на праве частной совместной собственности долю.

Это обстоятельство и послужило основанием для обращения с иском в Департамент инфраструктуры и благоустройства Ровенского городского совета о признании приказа органа приватизации незаконным и свидетельства о праве собственности на жилье недействительным.

Истец указывал на то, что отец включил его в состав приватизации без согласия или фактического участия, поскольку ему в то время было 5 лет и он проживал с бабушкой и дедушкой. Отец не собирался нанести ему вреда, однако его действия привели к лишению его права в будущем самостоятельно реализовать свое право на приватизацию.

Поскольку суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковым требованиям, истец обжаловал судебное решение Ровенского апелляционного суда, которое просил отменить и принять новое об удовлетворении его иска.

По результатам рассмотрения его апелляционной жалобы коллегия судьи апелляционной инстанции пришла к выводу об отклонении апелляционной жалобы истца по причинам.

Порядок передачи квартир в собственность граждан, состав документов и порядок их оформления при передаче государственного жилья в собственность граждан по состоянию на дату приватизации квартиры (1999 год) был определен Положением о порядке передачи квартир (домов) в собственность граждан, утвержденным приказом Государственного комитета Украины по жилищно-коммунальному хозяйству от 15 сентября 1692 года жилищного фонда».

Пунктами 20, 21 указанного Положения предусмотрено, что при оформлении заявления на приватизацию квартиры (дома) гражданин берет на предприятии, обслуживающем жилой дом, справку о составе семьи и занимаемые помещения. В справке указываются члены семьи нанимателя, прописанные и проживающие вместе с ним, а также временно отсутствующие лица, за которыми сохраняется право на жилье.

В документе также указываются новорожденные и на них учитывается норма передаваемой бесплатно площади, независимо от срока их рождения и введения в действие Закона Украины «О приватизации государственного жилищного фонда».

То есть именно на лицо, обращающееся с заявлением о приватизации квартиры, возложена обязанность предоставить справку о составе семьи с указанием прописанных и проживающих в квартире лиц, в том числе временно отсутствующих, за которыми сохраняется право на жилье.

Это в конце концов и сделал отец истца, ответчик по делу, когда он, действуя в интересах семьи, обратился с заявлением к директору Департамента городского хозяйства Ровно с заявлением о передаче в частную собственность квартиры, которое занимает вместе с членами семьи: женой и двумя детьми.

Статья 14 Гражданского кодекса РСФСР предусматривала, что за несовершеннолетних, не достигших пятнадцати лет, соглашения заключают от имени их родители (усыновители) или опекун. Они вправе совершать только мелкие бытовые сделки.

Статьей 17 настоящего Кодекса было определено, что местом жительства несовершеннолетних, не достигших пятнадцати лет, или находящихся на попечении граждан признается место жительства их родителей (усыновителей) или опекунов.

Суд первой инстанции правильно установил, что истец на время приватизации был малолетним. Его отец, действуя в своих интересах и интересах своих малолетних детей, как законный представитель, обратился к начальнику Управления жилищно-коммунального хозяйства исполкома Ровенского городского совета с заявлением о передаче в частную общую долевую собственность в равных долях занимаемой квартиры.

Уполномоченный владелец квартиры просил определить его и среди членов семьи указал своих детей и жену.

Коллегия судей отклонила доводы апелляционной жалобы о предоставлении ненадлежащей оценки доказательствам о месте жительства истца к моменту приватизации, поскольку за истцом сохранялось право на жилье, а доказательств того, что отец действовал вопреки интересам детей суда не предоставлено.

Истец также не доказал, что при приватизации были нарушены требования законодательства, регулирующего процедуру ее проведения.

Следует отметить, что подобные иски не единичны. Понятно, что решение суда должно быть законным и справедливым. Особенно это чувственно для таких лиц как истец, у которого есть семья, соответствующие права и льготы и стремится решить возникающие жилищные проблемы, однако dura lex dura («Закон суровый, но это Закон»).

Суд не может подменять собой законодателя. Когда принимался Закон Украины «О приватизации государственного жилищного фонда», то законодатель урегулировал правоотношения, существовавшие в то время именно по вопросам приватизации жилья гражданами и безусловно даже не предусматривал (и не было такой необходимости) и соответственно не урегулировал правоотношения, которые могут возникнуть в будущем через десятки лет, в частности, как в упомянутом деле.

Постановление Ровенского апелляционного суда от 22 мая 2025 г. по делу № 569/21916/24.

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