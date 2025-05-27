В Британии остановили продажу популярных игрушек Labubu — ажиотаж довел покупателей до драк

Популярные игрушки-монстрики Labubu стали настолько дефицитными, что фанаты устраивали потасовки и ночевали под магазинами.

Фото: Bea Oyster

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Популярные мягкие игрушки Labubu, которые стали модным трендом среди молодежи, временно не продаются во всех магазинах Pop Mart в Великобритании. Это произошло после того, как в магазинах начались столкновения и ссоры между покупателями, пытавшимися приобрести эти куклы. Об этом сообщает BBC.

Компания Pop Mart объяснила, что приостановила продажи до июня, чтобы избежать возможных проблем с безопасностью.

Labubu — это игрушки в виде забавного монстрика, созданного художником из Гонконга Кейсеном Лунгом. Они стали очень популярными после того, как знаменитости, такие как певицы Рианна и Дуа Липа, начали носить их как модный аксессуар. Куклы стали настоящим хитом в социальных сетях, особенно на TikTok.

В Великобритании цена таких игрушек колеблется от 13 до 50 фунтов, а редкие модели перепродают за сотни фунтов через интернет.

Фанаты рассказывают, что в магазинах собирались большие толпы, некоторые люди стояли в очередях даже с ночи, а кто-то ночевал у магазинов, чтобы успеть купить Labubu. Из-за этого иногда возникали ссоры и даже драки.

Одна из поклонниц, Виктория, рассказала, что видела, как люди ругались и кричали, а сама начала бояться и ушла. Она предполагает, что многие в очереди были перекупщиками, которые покупают игрушки, чтобы потом перепродать их дороже.

Эксперты по продажам и маркетингу говорят, что такая ситуация возникла из-за ограниченного количества товара и формата продажи в «слепых коробках», когда покупатели не знают, какую именно модель получат. Это создает ажиотаж и толпы, которые трудно контролировать.

Pop Mart сообщили, что работают над новой системой продаж, которая будет более честной и безопасной для покупателей.

Временная приостановка продаж может увеличить интерес к Labubu, но эксперты предупреждают о рисках подделок, которые уже появляются в интернете.

Labubu вернется на полки магазинов в июне с обновленной системой продаж, которая поможет избежать хаоса и сделает покупку более комфортной для всех.

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