Украина открывает новый маршрут: НКРЭКУ упростила транспортировку газа через Трансбалканский коридор

НКРЭКУ упростила транспортировку газа в Украину через Трансбалканский коридор.

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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла решение о согласовании предоставления Оператором ГТС Украины совместного продукта услуг транспортировки вместе с операторами газотранспортных систем Республики Болгария, Греческой Республики, Республики Молдова и Румынии.

Как отметили в НКРЭКУ, это решение предусматривает проведение единого аукциона для распределения мощностей на всех точках Трансбалканского коридора по маршруту транспортировки природного газа из Греции в Украину — ориентировочно 3 млн кубометров в сутки.

«Такой шаг будет способствовать повышению привлекательности украинского рынка природного газа, а также расширению возможностей диверсификации источников поставок. Это, в свою очередь, укрепит энергетическую безопасность региона в условиях вооружённой агрессии со стороны Российской Федерации», — указали в регуляторе.

В Минэнерго пояснили, что Трансбалканский маршрут обладает значительным потенциалом для удовлетворения насущных потребностей Украины и обеспечивает доступ к источникам СПГ. В то же время маршрут проходит через пять стран, и прямое применение регулируемых тарифов делает его коммерчески невыгодным по сравнению с альтернативами. Учитывая ситуацию, операторы ГТС разработали оптимизированное решение, которое позволит, в частности, использовать и так незадействованные мощности Трансбалканского трубопровода для импорта газа в Украину по конкурентному тарифу, что особенно актуально в процессе подготовки к следующему отопительному сезону.

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