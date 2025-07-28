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Україна вперше імпортувала азербайджанський газ через Трансбалканський коридор

10:54, 28 липня 2025
Україна почала імпортувати азербайджанський газ через Трансбалканський маршрут.
Україна вперше імпортувала азербайджанський газ через Трансбалканський коридор
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Група Нафтогаз уклала першу угоду про закупівлю азербайджанського газу з компанією SOCAR Energy Ukraine — представником Групи SOCAR. Поставку палива вперше здійснили Трансбалканським маршрутом: через Болгарію та Румунію до українського кордону.

Як повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький, йдеться про невеликий обсяг, однак цей крок є стратегічно важливим: «Це відкриває шлях до довгострокової співпраці, а також є ще одним прикладом диверсифікації джерел постачання та зміцнення енергетичної безпеки України».

Раніше ми писали, що Україна відкриває новий маршрут: НКРЕКП спростила транспортування газу через Трансбалканський коридор.

У Міненерго тоды пояснили, що Трансбалканський маршрут має значний потенціал для задоволення нагальних потреб України та забезпечує доступ до джерел LNG. Водночас маршрут проходить через п’ять країн і пряме застосування регульованих тарифів робить його комерційно невигідним, порівнюючи з альтернативами. З огляду на ситуацію, оператори ГТС пропрацювали оптимізоване рішення, яке дозволить, зокрема, використати і так незадіяні потужності Трансбалканського трубопроводу для імпорту газу в Україну за конкурентним тарифом, що особливо актуально протягом підготовки до наступного опалювального сезону.

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Україна Болгарія Румунія газ Азербайджан

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