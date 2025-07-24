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Третьякова предложила Генпрокурору Кравченко переворот в системе оплаты труда прокуроров – и чтобы они выходили на пенсию в 60-65 лет

07:50, 24 июля 2025
Галина Третьякова заявила, что настало время в корне изменить систему оплаты труда прокуроров «на рыночных принципах».
Третьякова предложила Генпрокурору Кравченко переворот в системе оплаты труда прокуроров – и чтобы они выходили на пенсию в 60-65 лет
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Председатель социального комитета парламента Галина Третьякова во время заседания ВСК Верховной Рады предложила присутствующему там Генпрокурору Руслану Кравченко совершить переворот в системе оплаты труда и пенсий прокуроров.

Это предложение она сделала в ответ на выступление Кравченко, который отметил, что прокуроры местных прокуратур имеют по 5-10 тысяч производств, а получают около 35 тысяч гривен, а также – что расчет окладов прокуроров, исходя из прожиточного минимума в 1600 грн, является несправедливым.

Третьякова в ответ на это выступление заявила, что «любит прокуроров», но не любит военных, которые сейчас не в окопах, военных пенсионеров. Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Галина Третьякова анонсировала законопроекты, которые, по ее словам, могут коснуться «пенсионных привилегий» военных, не участвовавших в боевых действиях. «Есть несправедливость – военные, которые не задействовались в боевых действиях, тоже имеют привилегии, в отличие от военных, которые являются УБД. Это тема следующих законов», – отметила она. Следует заметить, что эту тему она подняла в контексте рассмотрения законопроекта 12278 об отмене спецпенсий для прокуроров, который комитет рекомендовал к принятию.

Итак, как пояснила Третьякова во время заседания ВСК, она написала новый закон об оплате труда.

«Оплата труда состоит из двух больших составляющих. Денежное содержание, которое тоже делится на две части – должностной оклад и бенефиты от государства, или, как их называют в других странах employee benefits – которые человек получает независимо от качества работы. И депутаты, и наш комитет прекрасно понимают, что эти бенефиты, куда входят и пенсии, необходимы государству для закрепления людей в этой отрасли», – отметила она.

По ее словам, «государство за все время нашей независимости неуклонно, но несистемно, поднимало содержание прокуроров».

«Дело сейчас не в прожиточном минимуме, а в коэффициентах, которые установлены в массе законов. Почему 75 – в НАБУ? Почему где-то 30? Эти коэффициенты устанавливались несистемно. Мы сейчас стараемся сделать грейды на всю страну, это в том числе задача Президента», – добавила председатель комитета.

Галина Третьякова предложила Руслану Кравченко совместно системно проработать данный вопрос.

«Давайте сделаем прокуратуру отраслью, где будет нормальная система оплаты труда, где будут принципы рыночные, что сюда на эту зарплату люди пойдут, они будут брать ответственность, не будут бояться за свое будущее.

В то же время сделаем так, чтобы пенсионный возраст у прокуроров не был 45. А, как у всех граждан, пенсионный возраст – 60-65, в зависимости от общего стажа.

То, что коэффициент сегодня, который является привилегированным для прокуроров – 60%, у всех граждан это 30, не достигает даже 40. Это так называемый коэффициент замещения. Он закреплен для прокуратуры.

Мы готовы делать 70, 80, доработать корреляцию для судей. Но делать это системно. И сделать так, чтобы эти привилегии государства отменялись в случае, когда КДКП выявляет нарушения. И человек понимал, что эти привилегии для добросовестных прокуроров, которые работают долго, а если они что-то нарушили – все, что государство делает для них, должно отмениться.

А не так, что в 45 лет ушли на пенсию, получили обеспечение, и пенсию, и привилегии какие-то. Система оплаты труда, денежного содержания и этих бенефитов должна делать так, чтобы человек работал честно.

Конечно, 5% людей негативно относятся к коррупции всегда. А 5-10% всегда будут коррумпированы. Но 80% людей, которые работают, в зависимости от того, как мы выстраиваем мотивацию оплатой и этими бенефитами от государства. Давайте это сделаем», – отметила Галина Третьякова.

Руслан Кравченко ответил, что готов к работе над соответствующими законодательными инициативами, однако он в любом случае будет отстаивать права прокуроров.

Автор: Наталя Мамченко

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прокуратура Верховная Рада Украины прокурор Руслан Кравченко

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