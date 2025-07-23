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НАБУ и САП поддержали инициативу Зеленского по законопроекту, где будут все гарантии независимости антикоррупционных институтов

21:29, 23 июля 2025
НАБУ и САП заявили о готовности приобщиться к обсуждению и подготовке президентского законопроекта.
НАБУ и САП поддержали инициативу Зеленского по законопроекту, где будут все гарантии независимости антикоррупционных институтов
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НАБУ и САП приветствовали инициативу Президента Владимира Зеленского подготовить новый законопроект, в котором будут предусмотрены все гарантии независимости антикоррупционных институтов.

В совместном заявлении НАБУ и САП подчеркнули, что поддерживают шаги, направленные на укрепление системы правопорядка и обеспечение независимости антикоррупционных органов.

Обе ведомства выразили готовность присоединиться к обсуждению и подготовке законодательного решения, которое устранит правовые риски, будет соответствовать стандартам верховенства права и обеспечит больший потенциал для гарантии справедливости в Украине.

«Мы благодарны за конструктивный диалог и встречи, которые способствуют налаживанию совместной работы.

Мы убеждены, что сохранение независимости детективов и прокуроров, а также обеспечение принципа неизбежности наказания, что подтверждается законными приговорами суда, являются ключевыми условиями для эффективного расследования коррупционных преступлений и выполнения международных обязательств Украины.

НАБУ и САП продолжают призывать международных партнеров оказывать всестороннюю поддержку Украине в борьбе с российской агрессией.

Мы продолжаем действовать исключительно в рамках закона, оставаясь открытыми к конструктивному диалогу», — говорится в заявлении.

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла, а Президент подписал законопроект №12414, который касается баланса полномочий между НАБУ, САП и Офисом генерального прокурора.

Добавим, Владимир Зеленский 23 июля провел совещание с руководителями всех правоохранительных и антикоррупционных органов, а также с генеральным прокурором.

Президент заявил, что в Верховную Раду будет внесен президентский законопроект, в котором будут все нормы независимости антикоррупционных институций.

В свою очередь глава МВД Игорь Клименко отметил, что изменения в законы о НАБУ и САП будут готовы в течение 2 недель.

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НАБУ законопроект САП Владимир Зеленский

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