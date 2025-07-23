На площади возле театра Франко собрался митинг по закону о НАБУ и САП, видео

В Киеве вновь собрался мирный митинг по закону 12414, касающемуся НАБУ и САП.

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Несмотря на заявление Президента Владимира Зеленского о том, что вскоре в Раде появится президентский законопроект с полными гарантиями независимости антикоррупционных институтов, в Киеве состоялся мирный митинг в центре города — возле театра имени Ивана Франко.

Протестующие требуют изменений в законодательство, касающееся НАБУ и САП.

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла, а Президент подписал законопроект №12414, который касается баланса полномочий между НАБУ, САП и Офисом генерального прокурора.

Добавим, Владимир Зеленский 23 июля провел совещание с руководителями всех правоохранительных и антикоррупционных органов, а также с генеральным прокурором.

Президент заявил, что в Верховную Раду будет внесен президентский законопроект, в котором будут все нормы независимости антикоррупционных институций.

В свою очередь глава МВД Игорь Клименко отметил, что изменения в законы о НАБУ и САП будут готовы в течение 2 недель.

Відео: Ярослав Железняк

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