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НАБУ і САП підтримали ініціативу Зеленського щодо законопроекту, де будуть усі гарантії незалежності антикорупційних інституцій

21:29, 23 липня 2025
НАБУ і САП заявили про готовність долучитися до обговорення і підготовки президентського законопроекту.
НАБУ і САП підтримали ініціативу Зеленського щодо законопроекту, де будуть усі гарантії незалежності антикорупційних інституцій
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НАБУ і САП привітали ініціативу Президента Володимира Зеленського підготувати новий законопроект, де будуть усі гарантії незалежності антикорупційних інституцій.

У спільній заяві НАБУ і САП наголосили, що підтримують кроки, спрямовані на зміцнення системи правопорядку та забезпечення незалежності антикорупційних інституцій.

Обидва відомства висловили готовність долучитися до обговорення і підготовки законодавчого рішення, яке усуне правові ризики, відповідатиме стандартам верховенства права та забезпечить більший потенціал для гарантування справедливості в Україні.

«Ми вдячні за конструктивний діалог та зустрічі, які допомагають налагодити спільну роботу.

Ми переконані, що збереження незалежності детективів і прокурорів, а також забезпечення принципу невідворотності покарання, що відображається законними вироками суду, є ключовими умовами для ефективного розслідування корупційних злочинів та виконання міжнародних зобовʼязань України.

НАБУ і САП зберігають заклик до міжнародних партнерів продовжувати всебічно підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією.

Ми продовжуємо діяти виключно в межах закону, залишаючись відкритими до конструктивного діалогу», — йдеться у заяві.

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада прийняла, а Президент підписав законопроект 12414, який стосується балансу повноважень між НАБУ, САП і Офісом генпрокурора.

Додамо, Володимир Зеленський 23 липня провів широку нараду з керівниками всіх правоохоронних і антикорупційних органів, а також з генеральним прокурором.

Президент заявив, що до Верховної Ради буде внесений законопроект, в якому будуть усі норми для незалежності антикорупційних інституцій.

У свою чергу очільник МВС Ігор Клименко зазначив, що зміни до законів про НАБУ і САП будуть готові протягом 2 тижнів.

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НАБУ законопроект САП Володимир Зеленський

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