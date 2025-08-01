Єврокомісія «не може знайти» листування Урсули фон дер Ляєн у справі Pfizergate щодо закупівлі вакцин

У Єврокомісії вказали, що Урсула фон дер Ляєн неодноразово змінювала свій телефон з 2021 року, не переносячи повністю дані на нові пристрої, і тепер керівник її офісу не може знайти листування щодо закупівель вакцин в додатку Signal – NYT.

Фото: kme.si

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Європейський Союз «не може знайти» листування очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн з керівником компанії Pfizer, незважаючи на значний публічний інтерес до справи і рішення Суду ЄС. Про це повідомляє The New York Times.

Як відомо, Суд ЄС 14 травня постановив, що Європейська комісія діяла неправомірно, відмовившись оприлюднити текстові повідомлення президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн до генерального директора Pfizer Альберта Бурлои в розпал пандемії перед укладенням ЄС угоди, за яким блок зобов’язався придбати до 1,8 мільярда доз вакцини Pfizer-BioNTech проти Covid-19.

Коли на початку 2021 року Європейський Союз уклав цю угоду, виник великий інтерес до того, як вдалося її досягти.

Тож, коли стало відомо , що Урсула фон дер Ляєн, президент виконавчої гілки ЄС, обмінювалася текстовими повідомленнями з головним виконавчим директором Pfizer під час переговорів щодо угоди, журналісти запросили ці записи відповідно до правил прозорості блоку. Європейський Союз відмовив, і The New York Times оскаржила цю відмову в суді.

У травні 2025 року суд ЄС постановив , що блок «не зміг пояснити правдоподібним чином», чому він не оприлюднив записи. У відповідь на це рішення виконавча гілка блоку, Європейська комісія, надала газеті пояснення.

Однак, з відповіді Єврокомісії випливає, що повідомлення були знищені або втрачені. У комісії «не вважали їх важливими» і не думали, що зобов’язані їх зберігати.

У відповіді, як зазначає NYT, підтверджується, що текстові повідомлення колись існували. Зокрема, керівник офісу Урсули фон дер Ляєн Бйорн Зайберт прочитав їх «влітку 2021 року».

Це означає, що рішення не зберігати повідомлення було прийнято після першого запиту на їх отримання у травні 2021 року від Александра Фанти, тодішнього журналіста німецького новинного видання. Пізніше NYT надіслало власний запит.

Комісія стверджує, що керівник офісу фон дер Ляєн начебто вирішив, що «єдиною метою» повідомлень було планування, і що їх не потрібно було зберігати.

Також у Єврокомісії зазначили, що зараз не можуть знайти текстові повідомлення, і припускають, не заявляючи прямо, що вони тепер відсутні.

Пояснюється це тим, що Урсула фон дер Ляєн неодноразово змінювала свій телефон з 2021 року, не переносячи повністю дані на нові пристрої. А коли пан Зайберт нещодавно шукав її останній пристрій та повідомлення в додатку Signal, він не знайшов цих повідомлень.

«Є багато питань — я не вважаю цю відповідь задовільною для нікого», — сказав Нік Айосса, директор Transparency International EU, аналітичного центру з боротьби з корупцією. Він поставив під сумнів, чому тексти не були розкриті, якщо про їх існування було відомо у 2021 році.

Хоча різні уряди застосовують різні підходи до електронних повідомлень згідно із законами про свободу інформації, деякі місця, включаючи багато штатів США , а в деяких випадках і федеральний уряд США, розглядають їх як публічні записи.

Але Європейська комісія чинить опір зміні своєї політики чи наданню додаткової інформації, навіть попри постійну критику.

Обробка текстових повідомлень, яку в Брюсселі часто називають «Пфайзергейтом», була постійною політичною проблемою для фон дер Ляєн. Вона навіть спонукала до ініціювання вотуму недовіри їй на початку цього літа, першого такого роду за понад десять років.

Автор: Наталя Мамченко

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