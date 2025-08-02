Еврокомиссия «не может найти» переписку Урсулы фон дер Ляйен по делу Pfizergate о закупке вакцин

В Еврокомиссии указали, что Урсула фон дер Ляйен неоднократно меняла свой телефон с 2021 года, не перенося полностью данные на новые устройства, и теперь руководитель ее офиса не может найти переписку о закупках вакцин в приложении Signal – NYT.

Фото: kme.si

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Европейский Союз «не может найти» переписку главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с руководителем компании Pfizer, несмотря на значительный общественный интерес к делу и решение Суда ЕС. Об этом сообщает The New York Times.

Как известно, Суд ЕС 14 мая постановил, что Европейская комиссия действовала неправомерно, отказавшись обнародовать текстовые сообщения президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен генеральному директору Pfizer Альберту Бурле в разгар пандемии перед заключением ЕС соглашения, по которому блок обязался приобрести до 1,8 миллиарда доз вакцины Pfizer-BioNTech против Covid-19.

Когда в начале 2021 года Европейский Союз заключил это соглашение, возник большой интерес к тому, как удалось его достичь.

Поэтому, когда стало известно, что Урсула фон дер Ляйен, президент исполнительной ветви ЕС, обменивалась текстовыми сообщениями с главным исполнительным директором Pfizer во время переговоров по соглашению, журналисты запросили эти записи в соответствии с правилами прозрачности блока. Европейский Союз отказал, и The New York Times оспорила этот отказ в суде.

В мае 2025 года суд ЕС постановил, что блок «не смог объяснить правдоподобным образом», почему он не обнародовал записи. В ответ на это решение исполнительная ветвь блока, Европейская комиссия, предоставила газете объяснения.

Однако из ответа Еврокомиссии следует, что сообщения были уничтожены или утеряны. В комиссии «не считали их важными» и не думали, что обязаны их сохранять.

В ответе, как отмечает NYT, подтверждается, что текстовые сообщения когда-то существовали. В частности, руководитель офиса Урсулы фон дер Ляйен Бьорн Зайберт прочитал их «летом 2021 года».

Это означает, что решение не сохранять сообщения было принято после первого запроса на их получение в мае 2021 года от Александра Фанты, тогдашнего журналиста немецкого новостного издания. Позже NYT отправила собственный запрос.

Комиссия утверждает, что руководитель офиса фон дер Ляйен якобы решил, что «единственной целью» сообщений было планирование, и что их не нужно было сохранять.

Также в Еврокомиссии отметили, что сейчас не могут найти текстовые сообщения, и предполагают, не заявляя прямо, что они теперь отсутствуют.

Объясняется это тем, что Урсула фон дер Ляйен неоднократно меняла свой телефон с 2021 года, не перенося полностью данные на новые устройства. А когда господин Зайберт недавно искал ее последнее устройство и сообщения в приложении Signal, он не нашел этих сообщений.

«Есть много вопросов — я не считаю этот ответ удовлетворительным для кого-либо», — сказал Ник Айосса, директор Transparency International EU, аналитического центра по борьбе с коррупцией. Он поставил под сомнение, почему тексты не были раскрыты, если об их существовании было известно в 2021 году.

Хотя разные правительства применяют разные подходы к электронным сообщениям согласно законам о свободе информации, некоторые места, включая многие штаты США, а в некоторых случаях и федеральное правительство США, рассматривают их как публичные записи.

Но Европейская комиссия сопротивляется изменению своей политики или предоставлению дополнительной информации, даже несмотря на постоянную критику.

Обработка текстовых сообщений, которую в Брюсселе часто называют «Пфайзергейтом», была постоянной политической проблемой для фон дер Ляйен. Она даже привела к постановке вопроса о вотуме недоверия ей в начале этого лета, первому такого рода за более чем десять лет.

Автор: Наталя Мамченко

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