В Европарламенте начались дебаты по вотуму недоверия президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен

Президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен обвиняют в отсутствии прозрачности и подотчетности, поскольку она не раскрыла свои текстовые сообщения с генеральным директором Pfizer в рамках подготовки к многомиллиардной сделке по вакцине во время пандемии Covid-19.

Фото: europarl.europa.eu

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 7 июля предстанет перед Европейским парламентом в Страсбурге на дебатах по первому с 2014 года вотуму недоверия президенту Европейской комиссии. Голосование же запланировано на четверг, 10 июля. Об этом сообщает Европарламент.

Напомним, что Суд ЕС 14 мая постановил, что Европейская комиссия действовала неправомерно, отказавшись обнародовать текстовые сообщения президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с генеральным директором Pfizer Альбертом Бурлой в разгар пандемии Covid-19. «Дело Pfizergate — самый иллюстративный пример постоянного несоответствия между применением президентом принципа прозрачности и ее риторикой», — сказал Ник Айосса, глава неправительственной организации Transparency International Europe.

Итак, 75 депутатов Европарламента, подписавших вотум недоверия, обвиняют главу Комиссии Урсулу фон дер Ляйен в отсутствии прозрачности и подотчетности, поскольку она не раскрыла свои текстовые сообщения с генеральным директором Pfizer Альбертом Бурлой в рамках подготовки к многомиллиардной сделке по вакцине во время пандемии Covid-19.

Кроме того, как сообщает Politico, законодатели — преимущественно ультраправые из Германии, Польши и Румынии — также обвиняют фон дер Ляйен в якобы «вмешательстве в выборы в Германии и Румынии путем ограничения голосования и аннулирования голосов соответственно Закону о цифровых услугах». Они также осуждают использование Комиссией парламентской лазейки для ускоренного выделения 120 миллиардов евро на оборонные расходы.

Как отмечает Politico, учитывая то, что основные партии ЕС заявляют о своей поддержке, Урсула фон дер Ляйен «точно выиграет». Но дебаты дадут представление о том, что строит оппозиция против фон дер Ляйен и ее команды комиссаров, которые, как ожидается, все будут присутствовать, а также о ее стратегии противодействия критике.

Дебаты по вотуму недоверия начались после того, как правый румынский депутат Европарламента получил необходимое количество подписей.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.