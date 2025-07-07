У Європарламенті почалися дебати щодо вотуму недовіри президенту Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн

Президента Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн звинувачують у відсутності прозорості та підзвітності, оскільки вона не розкрила свої текстові повідомлення з генеральним директором Pfizer в рамках підготовки до багатомільярдної угоди щодо вакцини під час пандемії Covid-19.

Фото: europarl.europa.eu

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Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 7 липня постане перед Європейським парламентом у Страсбурзі на дебатах щодо першого з 2014 року вотуму недовіри президенту Європейської комісії. Голосування ж заплановано на четвер, 10 липня. Про це повідомляє Європарламент.

Нагадаємо, що Суд ЄС 14 травня постановив, що Європейська комісія діяла неправомірно, відмовившись оприлюднити текстові повідомлення президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн з генеральним директором Pfizer Альбертом Бурлою в розпал пандемії Covid-19. «Справа Pfizergate — найілюстративніший приклад постійної невідповідності між застосуванням президенткою принципу прозорості та її риторикою», — сказав Нік Айосса, голова неурядової організації Transparency International Europe.

Отже, 75 депутатів Європарламенту, які підписали вотум недовіри, звинувачують голову Комісії Урсулу фон дер Ляєн у відсутності прозорості та підзвітності, оскільки вона не розкрила свої текстові повідомлення з генеральним директором Pfizer Альбертом Бурлою в рамках підготовки до багатомільярдної угоди щодо вакцини під час пандемії Covid-19.

Крім того, як повідомляє Politico, законодавці — переважно ультраправі з Німеччини, Польщі та Румунії — також звинувачують фон дер Ляєн у нібито «втручанні у вибори в Німеччині та Румунії шляхом обмеження голосування та анулювання голосів відповідно до Закону про цифрові послуги».

Вони також засуджують використання Комісією парламентської лазівки для прискореного виділення 120 мільярдів євро на оборонні витрати.

Як зазначає Politico, з огляду на те, що основні партії ЄС заявляють про свою підтримку, Урсула фон дер Ляєн «точно виграє». Але дебати дадуть уявлення про те, що будує опозиція проти фон дер Ляєн та її команди комісарів, які, як очікується, всі будуть присутні, а також про її стратегію протидії критиці.

Дебати щодо вотуму недовіри розпочалися після того, як правий румунський депутат Європарламенту отримав необхідну кількість підписів.

Автор: Наталя Мамченко

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