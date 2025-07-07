10-12 тис доларів за незаконне переправлення в Словаччину – на Львівщині судитимуть ділка

Правоохоронці затримали обвинуваченого після отримання грошей під час чергової спроби незаконного переправлення військовозобов’язаного.

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На Львівщині правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт стосовно 43-річного мешканця Дрогобицького району, який впродовж 2024 – 2025 років сприяв незаконному переправленню через держкордон 4 чоловіків призовного віку.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, чоловік розробив план, який складався з двох етапів. Перший – доставка «клієнта» до державного кордону у Закарпатській області. Другий – перетин кордону поза пунктами пропуску, згідно чітко наданої інструкції. Зокрема, «свої люди» мали провести військовозобов’язаного до кордону та допомогти подолати прикордонну огорожу. Таким чином «клієнт» мав перейти на територію Словацької Республіки.

«Вартість послуг становила 10 000 – 12 000 доларів США», - заявили у прокуратурі.

Правоохоронці затримали обвинуваченого після отримання обумовленої суми коштів під час чергової спроби незаконного переправлення військовозобов’язаного.

У ході обшуків в автомобілі та за місцем проживання чоловіка вилучено: грошові кошти, отримані за «послуги», чорнові записи, мобільні телефони. Крім цього вилучено автомобіль, на якому він перевозив «клієнта».

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