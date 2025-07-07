10-12 тыс. долларов за незаконную переправку в Словакию – на Львовщине будут судить дельца

Правоохранители задержали обвиняемого после получения денег во время очередной попытки незаконной переправки военнообязанного.

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На Львовщине правоохранители завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении 43-летнего жителя Дрогобычского района, который на протяжении 2024 – 2025 годов способствовал незаконной переправке через госграницу 4 мужчин призывного возраста.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, мужчина разработал план, который состоял из двух этапов. Первый – доставка «клиента» к государственной границе в Закарпатской области. Второй – пересечение границы вне пунктов пропуска, согласно четко предоставленной инструкции. В частности, «свои люди» должны были провести военнообязанного к границе и помочь преодолеть пограничное ограждение. Таким образом «клиент» должен был перейти на территорию Словацкой Республики.

«Стоимость услуг составляла 10 000 – 12 000 долларов США», - заявили в прокуратуре.

Правоохранители задержали обвиняемого после получения оговоренной суммы средств во время очередной попытки незаконной переправки военнообязанного.

В ходе обысков в автомобиле и по месту жительства мужчины изъяты: денежные средства, полученные за «услуги», черновые записи, мобильные телефоны. Кроме этого изъят автомобиль, на котором он перевозил «клиента».

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