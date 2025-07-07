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Сооснователь Twitter Джек Дорси представил BitChat – мессенджер на Bluetooth без интернета

17:31, 7 июля 2025
BitChat позволяет общаться без интернета и SIM-карты.
Сооснователь Twitter Джек Дорси представил BitChat – мессенджер на Bluetooth без интернета
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Соучредитель X (ранее Twitter) Джек Дорси анонсировал бета-версию BitChat - нового P2P-сервиса обмена сообщениями, который работает через Bluetooth без необходимости в интернете, мобильных номерах или серверах.

В заметке на платформе X Дорси рассказал, что провел выходные, исследуя mesh-сети Bluetooth и шифрование сообщений. Результатом стал BitChat, детали которого опубликованы на GitHub и TestFlight. Сервис использует децентрализованную mesh-сеть с Bluetooth Low Energy для автоматического обнаружения устройств и ретрансляции сообщений. Сообщения защищены шифрованием с использованием ключей X25519 и AEAD-режима блочного шифрования.

BitChat поддерживает кэширование для доставки сообщений офлайн-пользователям после их подключения к сети. Также сервис предлагает чаты на базе комнат и команды в стиле IRC, такие как /join, /msg, /who и др.

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