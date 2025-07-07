Правительство изменило правила финансирования ветеранских инициатив – что изменится

Ветераны получат приоритет в финансировании своих инициатив.

Фото: rbc.ua

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Министерство по делам ветеранов Украины сообщило о принятии правительством изменений в Порядок использования бюджетных средств, направленных на поддержку ветеранских инициатив, в частности деятельности Украинского ветеранского фонда (УВФ) и уточнения перечня распорядителей.

Ключевые нововведения включают:

Гранты от УВФ смогут получать только общественные объединения, где руководителем или членом исполнительного органа являются ветераны, пострадавшие участники Революции Достоинства, лица с особыми заслугами перед Родиной или члены семей погибших или умерших защитников.

Расширение доступа к грантовым программам для новых участников, что будет способствовать привлечению широкого круга заявителей.

Предоставление статуса распорядителя бюджетных средств Научно-учебному экспертному центру «Бородянка» (бывший Бородянский центр социально-психологической реабилитации).

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