Искусственный интеллект обрабатывает 52% обращений в Дію – Федоров

Минцифры трансформирует приложение в ИИ-продукт.

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Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что 52% обращений к поддержке «Дії» уже обрабатывает искусственный интеллект (ИИ), о чем он заявил во время презентации цифрового пространства «Ветеран Pro» в Киеве.

По словам Федорова, «Дія» трансформируется в ИИ-продукт, который станет цифровым ассистентом, предвидя потребности пользователей и предлагая соответствующие услуги. Сейчас идет бета-тестирование консультаций с помощью ИИ, а вскоре эта функция станет доступной для всех. Также Минцифры разрабатывает ИИ-агента для предоставления услуг.

Анализ 53,5 тыс. обращений за июнь 2025 года показал, что ИИ самостоятельно решает 52% вопросов в диалоговом формате, остальные обрабатывают операторы. Федоров подчеркнул, что это только начало интеграции искусственного интеллекта для упрощения взаимодействия граждан с государственными сервисами.

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