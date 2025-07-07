Штучний інтелект обробляє 52% звернень до Дії – Федоров

Мінцифри трансформує застосунок в АІ-продукт.

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Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що 52% звернень до підтримки «Дії» вже обробляє штучний інтелект (ШІ), про що він заявив під час презентації цифрового простору «Ветеран Pro» у Києві.

За словами Федорова, «Дія» трансформується в АІ-продукт, який стане цифровим асистентом, передбачаючи потреби користувачів і пропонуючи відповідні послуги. Наразі триває бета-тестування консультацій за допомогою ШІ, а незабаром ця функція стане доступною для всіх. Також Мінцифри розробляє АІ-агента для надання послуг.

Аналіз 53,5 тис. звернень за червень 2025 року показав, що ШІ самостійно вирішує 52% питань у діалоговому форматі, решту обробляють оператори. Федоров підкреслив, що це лише початок інтеграції штучного інтелекту для спрощення взаємодії громадян із державними сервісами.

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