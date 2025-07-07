Американська торговельна палата закликала скасувати пільги для посилок до 150 євро з придбаними через інтернет-платформи товарами і зменшити кількість «спрощенців»

Американську торговельну палату турбують питання податкових пільг для посилок вартістю менше 150 євро, а також те, що деякі інтернет-провайдери і заклади громадського харчування в Україні користуються спрощеною системою оподаткування.

Фото: Американська торговельна палата

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Американська торговельна палата (ACC) в Україні знов закликала до «боротьби з тіньовою економікою» шляхом скасування звільнення від сплати ПДВ для імпорту товарів вартістю менше 150 євро з міжнародних торгових майданчиків, а також боротьби з інтернет-провайдерами і закладами громадського харчування, які користуються спрощеною системою оподаткування. Про це представники АСС заявили на круглому столі, в якому взяли участь народні депутати Данило Гетманцев, Ярослав Железняк, Максим Павлюк, керівництво Офісу Генпрокурора, НАБУ, Нацбанку, Державної податкової та митної служб тощо.

Як підкреслили в АСС, обговорювалося питання «ринків роздрібної торгівлі та електронної комерції, тютюнових виробів, HoReCa, побутової електроніки, алкогольних напоїв та сфери провайдерів фіксованого інтернету».

Так, на думку АСС, має місце «спотворення конкуренції через пільгу зі звільненням від сплати ПДВ для імпорту товарів вартістю менше 150 євро з міжнародних торгових майданчиків».

«У 2024 році в Україну надійшло понад 75 млн відправлень товарів, значна частина яких — одяг, взуття, аксесуари. Дана пільга не лише спотворює конкуренцію, але й спричиняє втрати державного бюджету», зазначили в Палаті.

Нагадаємо, що у Верховній Раді наразі зареєстровані законопроекти 12429 та 12430 про внесення змін до Податкового та Митного кодексів щодо приведення порядку оподаткування операцій з ввезення (пересилання) на митну територію України товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях до вимог Директиви Ради ЄС №2006/112/ЄС про спільну систему податку на додану вартість.

У разі їх прийняття товари, які купують громадяни на маркетплейсах, підлягатимуть оподаткуванню ПДВ, незалежно від їх вартості, а посилки до 45 євро громадяни зможуть отримувати без оподаткування за умови, якщо такі товари надсилаються на їх адресу фізичними особами без будь-якої оплати та без комерційної мети.

«На вимогу бізнесу – АСС, ЕВА, ФРУ, АПІТУ, УРБ, RAU, ТПП України подав на реєстрацію законопроекти щодо оподаткування імпорту посилок. Тексти проектів про внесення змін до Митного та Податкового кодексів повністю розроблені відповідними бізнес-асоціаціями» - у січні 2025 року зазначав голова Комітету Данило Гетманцев.

АСС у листі зазначала, що згідно із заявою МВФ, українська влада має вживати заходів для закриття наявних можливостей для ухилення від сплати податків і боротьби з тіньовою економікою. Наявність пільги щодо оподаткування посилок сприяє розвитку тіньової економіки в Україні, особливо в секторі електронної комерції.

Також в Американській торговельній палаті називають проблемою:

мінімізацію податкового навантаження шляхом дроблення торговельних мереж на окремих суб`єктів із здійсненням господарської діяльності через ФОП

непрацевлаштованих офіційно працівників та, відповідно, неофіційну виплату заробітної плати.

Зокрема, на думку представників Американської торговельної палати, треба боротися з тим, що заклади громадського харчування в Україні сьогодні «користуються спрощеною системою оподаткування». «Станом на сьогодні в Україні зареєстровано понад 100 000 закладів громадського харчування, при чому лише 15% це ТОВ. Згідно з відкритими даними 5 ТОВ забезпечують 30% сплати усіх податків від галузі. Це призводить до нерівних умов конкуренції та зниження доходів Державного бюджету», вважають в АСС, до якої, нагадаємо, входять великі мережі, наприклад, McDonald’s.

Крім того, АСС закликала уряд якнайшвидше прийняти проект постанови Кабміну «Про затвердження Порядку визначення мінімальних оптово-відпускних та роздрібних цін на алкогольні напої», щоб забезпечити додаткові податкові надходження до бюджету.

Крім того, Американську торговельну палату турбує ринок побутової електроніки.

«Основну частку тіньового ринку складають дорогі та малогабаритні товари, такі як смартфони, ноутбуки, годинники, навушники, а також преміальна дрібна та велика побутова техніка. Наприклад, за оцінками компанії-члена Палати, у першому кварталі 2025 року частка тіньового ринку окремих моделей смартфонів становила понад 80%, що призвело до втрати майже 1,5 млрд грн від несплати ПДВ та мита. Водночас, за оцінками, втрати ПДВ та мита від інших електронних пристроїв певного бренду, зокрема ноутбуків і планшетів, склала понад 1.8 млрд грн», зауважили в АСС.

Щодо провайдерів фіксованого інтернету, то тут Американська торговельна палата закликала уряд далі підтримувати перехід інтернет-провайдерів на загальну систему оподаткування.

«Частина ринку намагається шукати альтернативні механізми для уникнення оподаткування, зокрема через: використання ФОПів для надання послуг інтернет з «непрофільними кодами Класифікатора видів економічної діяльності (КВЕД) у сфері електронних комунікацій»; приймання платежів на реквізити ФОП із непрофільними КВЕДами (наприклад «рекламні послуги», «інформаційні послуги»); переказ коштів за Інтернет послуги на рахунки суб’єктів господарювання, які не зареєстровані відповідно до Закону України «Про електронні комунікації», а отже здійснюють свою діяльність нелегально тощо», підкреслили в АСС.

«Для вирішення більшої частини окреслених проблем необхідна спільна скоординована робота всіх органів державної влади, зокрема правоохоронних органів, а також органів, що наразі реформуються – Бюро економічної безпеки та Державної митної служби», зазначила АСС.

Нагадаємо, нещодавно Президент Володимир Зеленський провів зустріч із представниками компаній — членів Американської торговельної палати в Україні.

Серед учасників були представники Horizon Capital, Cisco Systems, Unilever, Carlsberg, Avrora Multimarket, Microsoft, KPMG, Winner Imports, Coca-Cola, Cargill, CHS, Citibank, AON, CBRE, OTIS, KBR, Pfizer, Google, Baker Hughes, WTW, Wooden Horse, Parsons Corporation, Visa, AGCO, McDonald’s, Honeywell, ADM, Raytheon, MasterCard, Auterion, CRH, TechMet, Argentem Creek, Boeing, D&M Holding, IBM, Shield AI та президент Американської торговельної палати Андрій Гундер.

Автор: Наталя Мамченко

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