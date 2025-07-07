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Чотири тонни вибухівки – поліція розкрила причину масштабного вибуху на Житомирщині

16:55, 7 липня 2025
П’ятьом особам оголосили підозру через незаконне виготовлення вибухівки.
Чотири тонни вибухівки – поліція розкрила причину масштабного вибуху на Житомирщині
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Житомирська обласна прокуратура спільно з Національною поліцією та СБУ повідомили про підозру п’ятьом особам у причетності до вибухів 2 липня біля автошляху Київ-Чоп, спричинених порушенням правил виготовлення вибухових речовин, повідомила пресслужба Нацполіції та Офісу Генпрокурора.

Вибухи, еквівалентні понад чотирьом тоннам тротилу, сталися на складі підприємства в селі Березина Глибочицької громади. Унаслідок трагедії загинули двоє людей, 83 особи постраждали, зокрема вісім неповнолітніх. Пошкоджено понад 100 будинків, три автозаправні комплекси та близько 20 транспортних засобів.

Слідство встановило, що директор одного з підприємств організував незаконне виробництво вибухівки, залучивши некваліфікованих працівників без спеціальної освіти. Діяльність велася без дозвільних документів у небезпечній близькості до житлових будинків. Порушення правил безпеки спричинило загоряння, що призвело до детонації.

Трьом підозрюваним – двом керівникам підприємств і одному працівнику – інкримінують порушення за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 263-1, ч. 2 ст. 267 КК України. Прокуратура подала до суду клопотання про тримання їх під вартою. Тривають обшуки за місцями проживання посадовців і засновників підприємств.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особи вважаються невинуватими, доки їхню вину не доведено в суді.

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Житомир підозрюваний

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