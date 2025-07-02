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Точну причину вибуху біля Житомиру ще встановлюють, пошкоджена АЗС, на місці багато швидких — відео

20:14, 2 липня 2025
Кількість постраждалих наразі невідома, але на місце події виїхали дуже багато «швидких».
Точну причину вибуху біля Житомиру ще встановлюють, пошкоджена АЗС, на місці багато швидких — відео
Джерело фото: Суспільне
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На Житомирщині на трасі в напрямку Києва стався вибух в результаті якого зазнала пошкоджень АЗС. На місці вибуху працюють фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій, слідчо-оперативні групи ГУНП у Житомирській області та відділу поліції №1 Житомирського райуправління, а також патрульні поліцейські й медики.

Стовп диму було видно за десятки метрів. У поліції заявили, що інцидент стався 2 липня близько 18:00 поблизу села Березина Глибочицької громади, що неподалік Житомира.

Правоохоронці повідомляють, що наразі триває з’ясування всіх обставин події.

Суспільне з посиланням на Нацполіцію пише, що причину вибуху ще встановлюють.

За інформацією Патрульної поліції у Житомирській області, у зв’язку з надзвичайною подією, що сталася на 126 кілометрі автодороги М-06 Київ — Чоп поблизу села Березина, рух в обох напрямках перекрито.

У коментарі Суспільному медичний директор «Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Житомирської обласної ради Віктор Гриньов повідомив, що «попередньо, багато поранених, бо було 2 потужних вибухи».

«На місце події вирушили близько 20 машин швидкої медичної допомоги, але не всі доїхали через затори на трасі", — розповів Віктор Гриньов.

 

Відео: соцмережі

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Житомир

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