НМТ-2025: 2,4 тисяч абітурієнтів отримали 200 балів, троє набрали максимум з усіх предметів

Троє українців здали всі чотири предмети на 200 балів.

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За підсумками основних сесій національного мультипредметного тесту (НМТ) 2025 року 2,4 тис. абітурієнтів отримали 200 балів хоча б з одного предмета, а троє досягли максимального результату з усіх чотирьох предметів, повідомило Міністерство освіти і науки України.

У тестуванні взяли участь 285 тис. осіб, із явкою 91% в Україні та 84% за кордоном, що перевищує показники 2024 року. Найбільше 200-бальників із математики – 1 163, англійської мови – 765, української мови – 658. З німецької мови 19 учасників за кордоном і 13 в Україні отримали максимальний бал. Загалом 2414 вступників набрали 200 балів із одного предмета, 250 – із двох, 31 – із трьох, а троє – із чотирьох.

Частка тих, хто не склав математику, знизилася до 11,7% проти 14% торік. Найскладнішими виявилися фізика (10,3% не склали), хімія (6%) і французька мова (4,5%). Найменше невдач – із географії (0,07%). Учасники, які не подолали поріг із деяких предметів, можуть вступати до закладів фахової передвищої чи професійної освіти, де потрібні спеціалісти для відновлення країни, зокрема механіки, будівельники та медики.

Цьогоріч НМТ охоплював українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір (іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія, українська література). Основні сесії відбулися з 14 травня по 25 червня, додаткові триватимуть з 14 по 25 липня. Загалом зареєструвалося 317 083 учасники, із них 236 529 – випускники 2025 року.

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