Практика судів
  1. В Україні

НМТ-2025: 2,4 тисяч абітурієнтів отримали 200 балів, троє набрали максимум з усіх предметів

16:23, 7 липня 2025
Троє українців здали всі чотири предмети на 200 балів.
НМТ-2025: 2,4 тисяч абітурієнтів отримали 200 балів, троє набрали максимум з усіх предметів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

За підсумками основних сесій національного мультипредметного тесту (НМТ) 2025 року 2,4 тис. абітурієнтів отримали 200 балів хоча б з одного предмета, а троє досягли максимального результату з усіх чотирьох предметів, повідомило Міністерство освіти і науки України.

У тестуванні взяли участь 285 тис. осіб, із явкою 91% в Україні та 84% за кордоном, що перевищує показники 2024 року. Найбільше 200-бальників із математики – 1 163, англійської мови – 765, української мови – 658. З німецької мови 19 учасників за кордоном і 13 в Україні отримали максимальний бал. Загалом 2414 вступників набрали 200 балів із одного предмета, 250 – із двох, 31 – із трьох, а троє – із чотирьох.

Частка тих, хто не склав математику, знизилася до 11,7% проти 14% торік. Найскладнішими виявилися фізика (10,3% не склали), хімія (6%) і французька мова (4,5%). Найменше невдач – із географії (0,07%). Учасники, які не подолали поріг із деяких предметів, можуть вступати до закладів фахової передвищої чи професійної освіти, де потрібні спеціалісти для відновлення країни, зокрема механіки, будівельники та медики.

Цьогоріч НМТ охоплював українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір (іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія, українська література). Основні сесії відбулися з 14 травня по 25 червня, додаткові триватимуть з 14 по 25 липня. Загалом зареєструвалося 317 083 учасники, із них 236 529 – випускники 2025 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Міносвіти

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Бюджетний комітет Ради погодив збільшення оборонних видатків на 412 млрд грн

Законопроект про зміни до держбюджету на 2025 рік стосується ЄСВ для військовослужбовців і поліцейських, прожиткового мінімуму для розрахунку окладів прокурорів, повноважень Кабміну «перекидати» кошти на оборону.

Уряд увів обмеження для участі в конкурсних відборах осіб, які вже отримували бюджетні гранти від Українського ветеранського фонду

Уряд встановив, що отримання бюджетного гранту можливе виключно громадськими об’єднаннями, в яких керівником або членом колегіального виконавчого органу є ветеран або член сім’ї ветерана.

За відмову виконати наказ військовослужбовцю не можна буде призначити умовне покарання – до Ради внесли законопроект

Депутати пропонують, щоб за непокору наказу командира військовослужбовець міг нести лише реальне покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років.

Вироків за побиття громадян співробітниками ТЦК, а також за незаконні затримання чоловіків та їх тримання у будівлях ТЦК досі немає – Тимчасова слідча комісія Верховної Ради

При цьому контакти відповідальних осіб, які можуть «допомогти» уникнути мобілізації, розповсюджуються серед військовозобов’язаних.

Дії поліцейських на предмет порушень прав людини перевірятиме окрема комісія з представниками громадськості

Кабмін пропонує створити дисциплінарну комісію з прав людини, яка перевірятиме порушення поліцейськими прав людини, до якої увійдуть представники громадськості і правозахисних організацій.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ольга Дьоміна
    Ольга Дьоміна
    екс-секретар судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ
  • Павло Вовк
    Павло Вовк
    голова Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Юлія Войтенко
    Юлія Войтенко
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Нінель Потоцька
    Нінель Потоцька
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Тетяна Невідома
    Тетяна Невідома
    член Ради суддів України, суддя Київського апеляційного суду