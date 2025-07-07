НМТ-2025: 2,4 тысяч абитуриентов получили 200 баллов, трое набрали максимум по всем предметам

Трое украинцев сдали все четыре предмета на 200 баллов.

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По итогам основных сессий национального мультипредметного теста (НМТ) 2025 года 2,4 тыс. абитуриентов получили 200 баллов хотя бы по одному предмету, а трое достигли максимального результата по всем четырем предметам, сообщило Министерство образования и науки Украины.

В тестировании приняли участие 285 тыс. человек, с явкой 91% в Украине и 84% за рубежом, что превышает показатели 2024 года. Больше всего 200-бальников по математике - 1 163, английскому языку - 765, украинскому языку - 658. По немецкому языку 19 участников за рубежом и 13 в Украине получили максимальный балл. Всего 2414 поступающих набрали 200 баллов по одному предмету, 250 - по двум, 31 - по трем, а трое - по четырем.

Доля тех, кто не сдал математику, снизилась до 11,7% против 14% в прошлом году. Самыми сложными оказались физика (10,3% не сдали), химия (6%) и французский язык (4,5%). Меньше всего неудач - по географии (0,07%). Участники, которые не преодолели порог по некоторым предметам, могут поступать в учреждения профессионального предвысшего или профессионального образования, где нужны специалисты для восстановления страны, в частности механики, строители и медики.

В этом году НМТ охватывал украинский язык, математику, историю Украины и один предмет на выбор (иностранный язык, биология, география, физика, химия, украинская литература). Основные сессии состоялись с 14 мая по 25 июня, дополнительные продлятся с 14 по 25 июля. Всего зарегистрировалось 317 083 участника, из них 236 529 - выпускники 2025 года.

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