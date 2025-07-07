В России совершил самоубийство экс-министра транспорта Старовойт, которого сегодня уволил Путин

Увольнение Романа Старовойта произошло на фоне недавнего коллапса в работе российских аэропортов.

Фото из открытых источников

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В понедельник, 7 июля, в городе Одинцово Московской области застрелился бывший министр транспорта России Роман Старовойт. Об этом сообщили ряд российских СМИ.

Утверждается, что рядом с телом найдено огнестрельное оружие.

Стоит отметить, что сегодня Путин уволил его с должности. До мая 2024 года Старовойт был губернатором Курской области.

Его увольнение произошло на фоне недавнего коллапса в работе российских аэропортов, которые подверглись масштабным сбоям после атак дронами.

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