У Росії вчинив самогубство ексміністр транспорту Старовойт, якого сьогодні звільнив Путін

Звільнення Романа Старовойта відбулося на тлі нещодавнього колапсу у роботі російських аеропортів

Фото з відкритих джерел

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У понеділок, 7 липня, в місті Одинцово Московській області застрелився колишній міністр транспорту Росії Роман Старовойт. Про це повідомила низка російських ЗМІ.

Стверджується, що поряд із тілом знайдено вогнепальну зброю.

Варто зазначили, що сьогодні Путін звільнив його з посади. До травня 2024 року Старовойт губернатором Курської області.

Його звільнення відбулося на тлі нещодавнього колапсу у роботі російських аеропортів, які зазнали масштабних збоїв після атак дронами.

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