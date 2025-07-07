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У Росії вчинив самогубство ексміністр транспорту Старовойт, якого сьогодні звільнив Путін

16:09, 7 липня 2025
Звільнення Романа Старовойта відбулося на тлі нещодавнього колапсу у роботі російських аеропортів
У Росії вчинив самогубство ексміністр транспорту Старовойт, якого сьогодні звільнив Путін
Фото з відкритих джерел
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У понеділок, 7 липня, в місті Одинцово Московській області застрелився колишній міністр транспорту Росії Роман Старовойт. Про це повідомила низка російських ЗМІ.

Стверджується, що поряд із тілом знайдено вогнепальну зброю.

Варто зазначили, що сьогодні Путін звільнив його з посади. До травня 2024 року Старовойт губернатором Курської області.

Його звільнення відбулося на тлі нещодавнього колапсу у роботі російських аеропортів, які зазнали масштабних збоїв після атак дронами.

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