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В Армія+ з’явилося 6 нових електронних рапортів

16:12, 7 липня 2025
Відтепер в Армія+ додали для військових рапорти про звільнення після полону і навчання під час служби.
В Армія+ з’явилося 6 нових електронних рапортів
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Міністерство оборони України повідомило про додавання шести нових електронних рапортів до мобільного застосунку «Армія+», що спрощує подання документів для військовослужбовців.

Тепер у застосунку можна оформити рапорти щодо:

  • звільнення зі служби після полону
  • заочного навчання під час служби
  • призначення на ТВО (тимчасове виконання обов’язків)
  • початку тимчасового виконання обов’язків
  • продовження служби для непридатних
  • зміни персональних даних.

Наразі в «Армія+» доступно 42 типи рапортів, які використано понад 600 тисяч разів. За словами Міноборони, оновлення відповідає запитам військових на зменшення бюрократії та розширення цифрових послуг.

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військові Міноборони Армія+

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