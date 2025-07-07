В Армія+ з’явилося 6 нових електронних рапортів

Відтепер в Армія+ додали для військових рапорти про звільнення після полону і навчання під час служби.

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Міністерство оборони України повідомило про додавання шести нових електронних рапортів до мобільного застосунку «Армія+», що спрощує подання документів для військовослужбовців.

Тепер у застосунку можна оформити рапорти щодо:

звільнення зі служби після полону

заочного навчання під час служби

призначення на ТВО (тимчасове виконання обов’язків)

початку тимчасового виконання обов’язків

продовження служби для непридатних

зміни персональних даних.

Наразі в «Армія+» доступно 42 типи рапортів, які використано понад 600 тисяч разів. За словами Міноборони, оновлення відповідає запитам військових на зменшення бюрократії та розширення цифрових послуг.

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