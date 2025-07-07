В Армія+ з’явилося 6 нових електронних рапортів

Міністерство оборони України повідомило про додавання шести нових електронних рапортів до мобільного застосунку «Армія+», що спрощує подання документів для військовослужбовців.
Тепер у застосунку можна оформити рапорти щодо:
Наразі в «Армія+» доступно 42 типи рапортів, які використано понад 600 тисяч разів. За словами Міноборони, оновлення відповідає запитам військових на зменшення бюрократії та розширення цифрових послуг.
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