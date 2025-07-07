На Чернігівщині викрили схему фіктивного працевлаштування для ухилення від мобілізації

Підозрювані організували незаконне оформлення військовозобов’язаних на посади в школах, щоб ті могли отримати відстрочку від мобілізації.

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На Чернігівщині повідомлено про підозру чотирьом зловмисникам, які сприяли фіктивному працевлаштуванню військовозобов’язаних до навчального закладу для отримання відстрочки. Про це повідомляє Чернігівська обласна прокуратура.

За даними слідства, троє чоловіків, діючи у змові з директоркою гімназії, організували злочинну схему з фіктивного працевлаштування військовозобов’язаних громадян на педагогічні посади до закладів загальної середньої освіти Чернігівського району.

Бажаючих отримати відстрочку підозрювані шукали серед знайомих. Отримавши від «клієнта» копії необхідних документів, директорка навчального закладу, достовірно знаючи, що чоловік не буде виконувати свої обов’язки, виготовила та підписала наказ про його призначення на посаду вчителя математики, а також видала необхідні довідки й заповнила трудову книжку.

Готові документи, які надають право на відстрочку від призову на військову службу на період мобілізації та на воєнний час, зловмисники передавали під час особистої зустрічі.

Вартість такого працевлаштування становила 3800 доларів. Додатково за передачу документів вони отримали грошову винагороду у розмірі 500 доларів.

Своїми злочинними діями фігуранти зменшували мобілізаційний ресурс, ускладнювали належне комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань, чим перешкодили їх законній діяльності.

Під час санкціонованих обшуків виявлено та вилучено документи щодо фіктивного працевлаштування, грошові кошти та мобільні телефони.

Наразі трьох підозрюваних затримано. За клопотанням прокурора їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

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