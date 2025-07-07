«Буде магія», — Федоров анонсував найзручнішу в світі послугу з отримання пенсій в Дії

Михайло Федоров заявив, що наразі спеціалісти працюють над найзручнішою послугою у світі щодо отримання пенсій.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Віцепрем'єр - міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров послуга з отримання пенсій в «Дії» буде найзручнішою в світі. Про це він сказав на заході з презентації нового цифрового простору Ветеран Pro у застосунку «Дія» у Києві 7 липня.

«Хочу трошки сказати, куди зараз рухається «Дія»… Ми плануємо в найближчий час запустити низку нових послуг. Ми зараз почали працювати над найзручнішою послугою у світі щодо отримання пенсій», - сказав Федоров

Також він додав, що «це взагалі буде магія».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.