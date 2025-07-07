На Буковині жінка за 12 тисяч доларів продавала «інвалідність» для ухилення від мобілізації — її судитимуть

Жінка налагодила схему фальсифікації медичних висновків через зв’язки у МСЕК, але була затримана після отримання частини хабара.

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На Буковині судитимуть жінку, яка за 12 тисяч доларів допомагала військовозобов’язаним уникнути мобілізації. Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.

За даними слідства, жінка налагодила схему незаконного оформлення інвалідності для військовозобов’язаних та їх родичів.

Так, за гроші вона «гарантувала» одержання необхідних висновків через свої зв’язки у міжрайонній загально-профільній медико-соціальній експертній комісії, що гарантувало б одержання відстрочки від мобілізації.

Зокрема, за 12 тисяч доларів фігурантка запропонувала 42-річному чоловікові посприяти в отриманні II групи інвалідності. Коли з’ясувалося, що видача довідок та встановлення інвалідності для чоловіків призупинено вона змінила умови — запропонувала «оформити інвалідність» його дружині, зменшивши суму неправомірної вигоди вдвічі.

Її затримали правоохоронці після одержання частини неправомірних коштів у розмірі 2000 доларів.

Прокурори Чернівецької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканки Дністровського району, обвинуваченої в отриманні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення службовими особами про призначення групи інвалідності (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

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