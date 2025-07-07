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На Буковине женщина за 12 тысяч долларов продавала «инвалидность» для уклонения от мобилизации – ее будут судить

22:40, 7 июля 2025
Женщина наладила схему фальсификации медицинских выводов из-за связей в МСЭК, но была задержана после получения части взятки.
На Буковине женщина за 12 тысяч долларов продавала «инвалидность» для уклонения от мобилизации – ее будут судить
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На Буковине будут судить женщину, которая за 12 тысяч долларов помогала военнообязанным уклоняться от мобилизации. Об этом сообщает Черновицкая областная прокуратура.

По данным следствия, женщина наладила схему незаконного оформления инвалидности для военнообязанных и их родственников.

Так, за деньги она «гарантировала» получение необходимых заключений через свои связи в межрайонной общей медико-социальной экспертной комиссии, что обеспечивало отсрочку от мобилизации.

В частности, за 12 тысяч долларов фигурантка предложила 42-летнему мужчине содействие в получении II группы инвалидности. Когда выяснилось, что выдача справок и установление инвалидности для мужчин приостановлены, она изменила условия — предложила «оформить инвалидность» его жене, снизив сумму неправомерной выгоды вдвое.

Её задержали правоохранители после получения части неправомерных средств в размере 2000 долларов.

Прокуроры Черновицкой областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении жительницы Днестровского района, обвиняемой в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения должностными лицами о назначении группы инвалидности (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

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