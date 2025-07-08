В Киеве наказали водителя «гелика», проехавшего на красный сигнал светофора — видео

В столице привлекли к ответственности водителя, нарушившего ПДД.

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В Печерском районе Киева наказали водителя автомобиля Mercedes, который проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора.

Как сообщила патрульная полиция Киева, инспекторы остановили водителя и вынесли на него постановление по ч. 2 ст. 122 (Проезд на запрещающий сигнал светофора) КУоАП, сумма штрафа составляет — 510 гривен.

В полиции призвали водителей управлять авто ответственно.

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