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У Києві покарали водія «геліка», який проїхав на червоний сигнал світлофора — відео

07:18, 8 липня 2025
У столиці притягнули до відповідальності водія, який порушив ПДР.
У Києві покарали водія «геліка», який проїхав на червоний сигнал світлофора — відео
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У Печерському районі Києва покарали водія автомобіль Mercedes, який проїхав перехрестя на заборонний сигнал світлофора.

Як повідомила патрульна поліція Києва, інспектори зупинили водія та винесли на нього постанову за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП, сума штрафу становить — 510 гривень.

У поліції закликали водіїв кермувати відповідально.

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Національна поліція ПДР

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