Чи має право учасник бойових дій на додаткову відпустку, якщо працює за сумісництвом — роз’яснення

Працівники зі статусом УБД мають право на додаткову відпустку 14 календарних днів.

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Схiдне міжрегiональне управлiння Держпрацi роз’яснило, чи має право на додаткову відпустку (14 днів) на роботі за сумісництвом учасник бойових дій.

Учасникам бойових дій, статус яких визначений Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 р. № 3551-XII надається додаткова відпустка зі збереженням заробітної плати тривалістю 14 календарних днів на рік. Право на таку відпустку учасникам бойових передбачене ст. 77-2 КЗпП та ст. 16-2 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР.

Працівник, який уклав трудовий договір на роботу за сумісництвом, перебуває у трудових відносинах з підприємством (установою, організацією), фізичною особою і тому має право на відпустки відповідно до законодавства про працю.

При цьому ст.12 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15 березня 2022 року № 2136-IX встановлені певні особливості та обмеження щодо реалізації працівниками права на відпустки під час дії воєнного стану.

Так у період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні будь-якого виду відпусток (крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури.

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