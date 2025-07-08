НБУ випустив пам’ятну монету на честь дрона Vampire, відомого як «Баба Яга» — фото

Номінал монети «Українська бавовна. БПЛА «Vampire» становить 5 гривень, а тираж – до 75 000 штук.

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Національний банк України повідомив, що випустив нову пам’ятну монету «Українська бавовна. БПЛА «Vampire».

Вона присвячена дрону Vampire і продовжує тематичний напрям нумізматичної серії «Збройні Сили України», що вшановує українську зброю та її творців.

«Цей український гексакоптер зарекомендував себе як високоефективний засіб ураження, дистанційного мінування та гуманітарної допомоги. Від противника він отримав прізвисько «Баба Яга» – через нищівну силу ударів», – заявили у НАБУ.

Номінал монети становить 5 гривень, а тираж – до 75 000 штук (у сувенірному пакованні).

На її аверсі зображено понівечену поверхню землі з характерними кратерами від вибухів. У лівій частині композиції розміщено шанці, що підкреслює оборонний характер спротиву. Праворуч – підбитий ворожий танк, який палає, символізуючи успішне знищення ворожої техніки. Над цією динамічною картиною поля бою в польоті завис силует дрона Vampire.

На реверсі монети зображено гексакоптер Vampire у ключовий момент виконання бойового завдання – у польоті під час скидання боєприпасу. Фоном слугує стилізована хмара з блискавками, що символізують міць, швидкість та невідворотність ударів, завдаваних цим безпілотником. У верхній частині монети – напис VAMPIRE.

Придбати монету з 8 липня можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ, а згодом – у банків-дистриб’юторів.

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