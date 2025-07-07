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Имеет ли право участник боевых действий на дополнительный отпуск, если работает по совместительству — разъяснение

22:19, 7 июля 2025
Сотрудники со статусом УБД имеют право на дополнительный отпуск 14 календарных дней.
Имеет ли право участник боевых действий на дополнительный отпуск, если работает по совместительству — разъяснение
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Восточное межрегиональное управление Госинспекции труда разъяснило, имеет ли участник боевых действий право на дополнительный отпуск (14 дней) на работе по совместительству.

Участникам боевых действий, статус которых определен Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» от 22.10.1993 г. № 3551-XII, предоставляется дополнительный отпуск с сохранением заработной платы продолжительностью 14 календарных дней в год. Право на такой отпуск для участников боевых действий предусмотрено ст. 77-2 КЗоТ и ст. 16-2 Закона Украины «Об отпусках» от 15.11.1996 г. № 504/96-ВР.

Работник, заключивший трудовой договор на работу по совместительству, состоит в трудовых отношениях с предприятием (учреждением, организацией), физическим лицом и, соответственно, имеет право на отпуска в соответствии с трудовым законодательством.

При этом ст. 12 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» от 15 марта 2022 года № 2136-IX устанавливает определенные особенности и ограничения в реализации права работников на отпуска во время действия военного положения.

Так, в период действия военного положения работодатель может отказать работнику в предоставлении любого вида отпуска (кроме отпуска в связи с беременностью и родами, а также отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста), если такой работник задействован в выполнении работ на объектах критической инфраструктуры.

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военные УБД

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