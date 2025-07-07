«Будет магия», — Федоров анонсировал самую удобную в мире услугу по получению пенсий в Дії

Михаил Федоров заявил, что сейчас специалисты работают над самой удобной услугой в мире по получению пенсий.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Вице-премьер - министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что услуга по получению пенсий в «Дії» будет самой удобной в мире. Об этом он сказал на мероприятии по презентации нового цифрового пространства Ветеран Pro в приложении «Дія» в Киеве 7 июля.

«Хочу немного сказать, куда сейчас движется «Дія»… Мы планируем в ближайшее время запустить ряд новых услуг. Мы сейчас начали работать над самой удобной услугой в мире по получению пенсий», — сказал Федоров.

Также он добавил, что «это вообще будет магия».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.