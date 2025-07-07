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В Черниговской области разоблачили схему фиктивного трудоустройства для уклонения от мобилизации

22:59, 7 июля 2025
Подозреваемые организовали незаконное оформление военнообязанных на должности в школах, чтобы они могли получить отсрочку от мобилизации.
В Черниговской области разоблачили схему фиктивного трудоустройства для уклонения от мобилизации
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В Черниговской области сообщено о подозрении четырем злоумышленникам, которые способствовали фиктивному трудоустройству военнообязанных в учебное заведение для получения отсрочки. Об этом сообщает Черниговская областная прокуратура.

По данным следствия, трое мужчин, действуя по предварительному сговору с директором гимназии, организовали преступную схему фиктивного трудоустройства военнообязанных граждан на педагогические должности в учреждения общего среднего образования Черниговского района.

Желающих получить отсрочку подозреваемые искали среди знакомых. Получив от «клиента» копии необходимых документов, директор учебного заведения, достоверно зная, что мужчина не будет выполнять свои обязанности, изготовила и подписала приказ о его назначении на должность учителя математики, а также выдала соответствующие справки и внесла записи в трудовую книжку.

Готовые документы, предоставляющие право на отсрочку от призыва на военную службу на период мобилизации и военное время, злоумышленники передавали при личной встрече.

Стоимость такого «трудоустройства» составляла 3800 долларов. Дополнительно за передачу документов они получили денежное вознаграждение в размере 500 долларов.

Своими преступными действиями фигуранты уменьшали мобилизационный ресурс, осложняли надлежащее комплектование Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, чем препятствовали их законной деятельности.

В ходе санкционированных обысков были обнаружены и изъяты документы, касающиеся фиктивного трудоустройства, денежные средства и мобильные телефоны.

На данный момент трое подозреваемых задержаны. По ходатайству прокурора им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. 

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