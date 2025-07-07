В Армия+ появилось 6 новых электронных рапортов

Министерство обороны Украины сообщило о добавлении шести новых электронных рапортов в мобильное приложение «Армия+», что упрощает подачу документов для военнослужащих.
Теперь в приложении можно оформить рапорты по:
Сейчас в «Армия+» доступно 42 типа рапортов, которые использованы более 600 тысяч раз. По словам Минобороны, обновление соответствует запросам военных на уменьшение бюрократии и расширение цифровых услуг.
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