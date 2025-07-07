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Четыре тонны взрывчатки – полиция раскрыла причину масштабного взрыва на Житомирщине

16:55, 7 июля 2025
Пяти лицам объявили подозрение из-за незаконного изготовления взрывчатки.
Четыре тонны взрывчатки – полиция раскрыла причину масштабного взрыва на Житомирщине
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Житомирская областная прокуратура совместно с Национальной полицией и СБУ сообщили о подозрении пяти лицам в причастности к взрывам 2 июля возле автодороги Киев-Чоп, вызванных нарушением правил изготовления взрывчатых веществ, сообщила пресс-служба Нацполиции и Офиса Генпрокурора.

Взрывы, эквивалентные более четырем тоннам тротила, произошли на складе предприятия в селе Березина Глыбочицкой общины. В результате трагедии погибли два человека, 83 человека пострадали, в том числе восемь несовершеннолетних. Повреждены более 100 домов, три автозаправочных комплекса и около 20 транспортных средств.

Следствие установило, что директор одного из предприятий организовал незаконное производство взрывчатки, привлекая неквалифицированных работников без специального образования. Деятельность велась без разрешительных документов в опасной близости к жилым домам. Нарушение правил безопасности повлекло возгорание, что привело к детонации.

Трем подозреваемым - двум руководителям предприятий и одному работнику - инкриминируют нарушения по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 263-1, ч. 2 ст. 267 УК Украины. Прокуратура подала в суд ходатайство о содержании их под стражей. Продолжаются обыски по местам жительства должностных лиц и учредителей предприятий.

В соответствии со ст. 62 Конституции Украины, лица считаются невиновными, пока их вина не доказана в суде.

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Житомир подозреваемый

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