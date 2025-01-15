Громадяни зможуть отримувати посилки вартістю до 45 євро без оподаткування, якщо посилки надсилаються їм безоплатно фізособами – Гетманцев анонсував законопроект

Товари, які купують громадяни на маркетплейсах, підлягатимуть оподаткуванню ПДВ, незалежно від їх вартості – Данило Гетманцев зареєструє законопроекти, розроблені бізнес-асоціаціями.

Джерело фото: mtu.gov.ua

Посилки до 45 євро громадяни зможуть отримувати без оподаткування за умови, якщо такі товари надсилаються на їх адресу фізичними особами без будь-якої оплати та без комерційної мети. Про реєстрацію відповідних законопроектів щодо оподаткування імпорту посилок повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань податкової політики Данило Гетманцев.

«На вимогу бізнесу – АСС, ЕВА, ФРУ, АПІТУ, УРБ, RAU, ТПП України подав на реєстрацію законопроекти щодо оподаткування імпорту посилок. Тексти проектів про внесення змін до Митного та Податкового кодексів повністю розроблені відповідними бізнес-асоціаціями» - зазначив він.

За словами Гетманцева, законопроектами пропонується визначити, що:

громадяни можуть отримувати без оподаткування ПДВ товари вартістю до 45 євро за умови, що такі товари надсилаються на їх адресу фізичними особами без будь-якої оплати та без комерційної мети;

товари, що купуються громадянами на маркетплейсах або інших подібних платформах підлягають оподаткуванню ПДВ незалежно від їх вартості. При цьому, ввізне мито з таких товарів буде справлятися лише у разі якщо їх вартість більша за 150 євро.

Як зазначається у наведеному головою комітету листі Американської торгівельної палати в Україні (АСС), тривалий час експерти компаній-членів Палати працюють над питанням посилення боротьби з тіньовими ринками та спотворенням конкуренції в різних галузях економіки.

«З цією метою Палата наголошувала на необхідності надання однакових правил гри, запобігаючи недобросовісній конкуренції або зловживання пільговим режимом. Одним із важливих питань у фокусі бізнес-спільноти є скасування ліміту в 150 євро на транскордонну електронну комерцію, що зробить усі такі посилки об’єктом оподаткування податком на додану вартість (ПДВ)» - вказує АСС.

АСС зазначає, що згідно із заявою МВФ, українська влада має вживати заходів для закриття наявних можливостей для ухилення від сплати податків і боротьби з тіньовою економікою. Наявність пільги щодо оподаткування посилок сприяє розвитку тіньової економіки в Україні, особливо в секторі електронної комерції.

«Зазначене питання є пріоритетом для компаній-членів Палати, і зважаючи на його важливість для бізнес-спільноти, звертаємося до Вас із проханням якнайшвидше зареєструвати необхідні законодавчі ініціативи для внесення змін до чинного законодавства та підтримати скасування ліміту в 150 євро на транскордонну електронну комерцію, що зробить усі такі посилки об’єктом оподаткування ПДВ. Зі свого боку бізнес готовий залучитися та надати експертну підтримку під час їхньої підготовки до другого читання» - підкреслює АСС.

В свою чергу, Європейська бізнес-асоціація зауважує, що «поточний пільговий режим оподаткування малих партій товарів, на думку експертів Асоціації, може обумовлювати спотворення конкурентних умов на внутрішньому ринку України, шляхом фактичного надання сприятливіших податкових та митних умов іноземним виробникам та платформам електронної комерції у порівнянні із внутрішніми суб’єктами господарювання».

Також з метою полегшення адміністрування ПДВ та пришвидшення оформлення посилок на митниці пропонується:

за аналогією з наявним у країнах ЄС механізмом IOSS, запровадити можливість сплати ПДВ безпосередньо постачальником товарів або маркетплейсом чи іншою подібною платформою, за сприяння якої відбувалося постачання такого товару.

запровадити нову митну декларацію для товарів з незначною вартістю з набором даних, аналогічним митній декларації Н7, яка існує у країнах ЄС. При цьому, наявні зараз форми документів для декларування посилок зможуть використовуватися і надалі.

«Сплата ПДВ постачальником товару або маркетплейсом виключить необхідність додаткових митних платежів з боку покупця під час митного оформлення та сприятиме пришвидшенню митних процедур» - додав Данило Гетманцев.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.