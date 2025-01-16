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На Хмельниччині молода жінка ошукала матір загиблого військового на півмільйона гривень

00:01, 16 січня 2025
Мати військового отримала повідомлення від особи, яка назвалася нареченою її сина, з інформацією про його можливий полон і пропозицією сприяти звільненню за винагороду.
На Хмельниччині молода жінка ошукала матір загиблого військового на півмільйона гривень
Фото: прокуратура Хмельницької області
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На Хмельниччині судитимуть 23-річну шахрайку, яка ошукала матір загиблого військового на півмільйона гривень. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Торік до поліції звернулась жителька Камʼянця-Подільського та повідомила, що її ошукала наречена її сина-військового, який рахувався безвісти зниклим.

Жінка розповіла, що з червня 2022 року, коли зник зв’язок з сином, вона спілкувалась у месенджері з дівчиною, яка представилась його нареченою. Остання розповіла жінці, що також проходить службу у зоні бойових дій та має інформацію, що син заявниці потрапив у ворожий полон. І мовляв, за певну плату, можна посприяти його звільненню. Крім того, зловмисниця виманювала у потерпілої гроші нібито на ремонт військової техніки та інші потреби.

Жінка вірила дівчині та надсилала псевдонареченій гроші.

Коли сума сягнула майже півмільйона гривень, потерпіла дізналася, що син загинув на полі бою.

Вона зрозуміла, що її ошукали, і звернулась по допомогу до поліції.

Правоохоронці встановили особу обвинуваченої. Виявилось, що вона у війську ніколи не служила, а кошти, які мати військового надсилала протягом двох років, витрачала на себе.

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