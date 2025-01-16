В Хмельницкой области молодая женщина обманула мать погибшего военного на полмиллиона гривен

Мать военного получила сообщение от особы, которая представилась невестой его сына, с информацией о его возможном плене и предложением способствовать освобождению за вознаграждение.

В Хмельницкой области будут судить 23-летнюю мошенницу, которая обманула мать погибшего военного на полмиллиона гривен. Об этом сообщает областная прокуратура.

В прошлом году в полицию обратилась жительница Каменец-Подольского и сообщила, что ее обманула невеста ее сына-военного, который считался без вести пропавшим.

Женщина рассказала, что с июня 2022, когда исчезла связь с сыном, она общалась в мессенджере с девушкой, которая представилась его невестой. Последняя рассказала женщине, что также проходит службу в зоне боевых действий и располагает информацией, что сын заявительницы попал во вражеский плен. И мол, за определенную плату, можно помочь его освобождению. Кроме того, злоумышленница выманивала у потерпевшей деньги якобы на ремонт военной техники и другие нужды.

Женщина верила девушке и посылала псевдоневесте деньги.

Когда сумма достигла почти полумиллиона гривен, потерпевшая узнала, что сын погиб на поле боя.

Она поняла, что ее обманули, и обратилась за помощью в полицию.

Правоохранители установили личность обвиняемой. Оказалось, что она в армии никогда не служила, а средства, которые мать военного присылала в течение двух лет, тратила на себя.

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