Кличко резко высказался по поводу остановки транспорта в Киеве во время тревог

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что решения относительно безопасности принимает Совет обороны города.

Источник фото: РБК-Украина

В вопросе остановки общественного транспорта во время воздушных тревог городские власти руководствуются исключительно рекомендациями военных, которые непосредственно отвечают за оборону города, защиту жителей во время атак, ведь люди в общественном транспорте тоже являются мишенью для врага. Такое заявление сделал мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, решения относительно безопасности принимает Совет обороны города, а не «какие-то отдельные лица».

«Популистические решения о том, что общественный транспорт должен двигаться во время тревог, могут привести к трагедии… Самый страшный популизм – это популизм во время войны. Я им не занимаюсь и не буду! Главное – сохранить жизнь людей», - заявил мэр.

Как отметил Кличко, с начала полномасштабного вторжения 4 раза обломки вражеских боеприпасов обнаруживали на наземных участках метро.

«Также обнаружили часть ракеты, которая чудом не сдетонировала у опоры моста Метро», - заявил мэр.

В то же время, подчеркнул он, в Николаеве, Херсоне, Запорожье были трагические случаи в результате попаданий в подвижной состав общественного транспорта. Что касается столицы, то в Киеве вражескими обстрелами повреждены 22 единицы подвижного состава КП «Киевпасстранс».

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