Кто может претендовать на досрочную пенсию по возрасту — список

Ряд украинцев имеют право на досрочную пенсию по возрасту.

Фото: ukr.radio

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области напомнило перечень лиц, имеющих право на досрочную пенсию.

Отмечается, что условия назначения таких пенсий определено статьей 115 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Таким правом пользуются граждане:

1) имеют особый статус:

– участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины после достижения мужчинами 55 лет, женщинами – 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин;

– многодетные матери (родили пять и более детей), матери лиц с инвалидностью с детства или тяжело больных детей, которым не установлена ​​инвалидность, при условии, что они:

– воспитали детей до шестилетнего возраста;

– достигли возраста 50 лет;

– имеют не менее 15 лет страхового стажа.

По выбору матери или в случае ее отсутствия, если воспитание таких детей осуществлялось родителем, ему назначается досрочная пенсия по возрасту по достижении возраста 55 лет и при наличии страхового стажа не менее 20 лет.

2) увольнении за 1,5 года до достижения пенсионного возраста:

– в связи с изменениями в организации производства и труда, в том числе с ликвидацией, реорганизацией, банкротством, перепрофилированием предприятия, учреждения, организации, сокращением численности или штата работников при регистрации таких лиц в государственной службе занятости в течение 30 дней после увольнения и отсутствия в течение 7 календарных дней подходящей для них работы;

– в связи с выявлением несоответствия занимаемой должности по состоянию здоровья.

Право на такую ​​пенсию возникает при условии, что лицо на момент увольнения приобрело страховой стаж, необходимый для назначения пенсии по возрасту в минимальном размере (35 лет мужчины и 30 лет женщины).

3) имеют определенные заболевания:

– больные гипофизарным нанизмом (лилипуты), диспропорциональные карлики – после достижения мужчинами 45 лет, женщинами 40 лет и при наличии страхового стажа не менее 20 лет у мужчин и не менее 15 лет у женщин;

– лица с инвалидностью по зрению I группы – слепые и лица с инвалидностью с детства I группы – после достижения мужчинами 50 лет, женщинами 40 лет и при наличии страхового стажа не менее 15 лет у мужчин и не менее 10 лет у женщин.

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