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Хто може претендувати на дострокову пенсію за віком — список

23:48, 15 січня 2025
Низка українців мають право на дострокову пенсію за віком.
Хто може претендувати на дострокову пенсію за віком — список
Фото: ukr.radio
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Головне управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області нагадало перелік осіб, які мають право на дострокові пенсію.

Зазначається, що умови призначення таких пенсій визначено статтею 115 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Таким правом користуються громадяни, які:

1) мають особливий статус:

– учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України після досягнення чоловіками віку 55 років, жінками – 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок;

– багатодітні матері (народили п’ять та більше дітей), матері осіб з інвалідністю з дитинства або тяжко хворих дітей, яким не встановлено інвалідність, за умови, що вони:

– виховали дітей до шестирічного віку;

– досягли  віку 50 років;

– мають не менше 15 років страхового стажу.

За вибором матері або в разі її відсутності, якщо виховання таких дітей здійснювалося батьком, йому призначається дострокова пенсія за віком після досягнення віку 55 років та за наявності страхового стажу не менше 20 років.

2) звільненні за 1,5 року до досягнення пенсійного віку:

– у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці, у тому числі з ліквідацією, реорганізацією, банкрутством, перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скороченням чисельності чи штату працівників за умови реєстрації таких осіб у державній службі зайнятості протягом 30 днів після звільнення та відсутності протягом 7 календарних днів підходящої для них роботи;

– у зв’язку з виявленням невідповідності займаній посаді за станом здоров’я.

Право на таку пенсію виникає за умови, що особа на момент звільнення набула страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі (35 років чоловіки та 30 років жінки).

3) мають певні захворювання:

– хворі на гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційні карлики – після досягнення чоловіками 45 років, жінками 40 років та за наявності страхового стажу не менше 20 років у чоловіків і не менше 15 років у жінок;

– особи з інвалідністю по зору I групи – сліпі та особи з інвалідністю з дитинства I групи – після досягнення чоловіками 50 років, жінками 40 років та за наявності страхового стажу не менше 15 років у чоловіків і не менше 10 років у жінок.

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