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Кличко різко висловився щодо зупинки транспорту у Києві під час тривог

18:00, 15 січня 2025
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що рішення щодо безпеки ухвалює Рада оборони міста.
Кличко різко висловився щодо зупинки транспорту у Києві під час тривог
Джерело фото: РБК-Україна
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У питанні щодо зупинки громадського транспорту під час повітряних тривог міська влада керується виключно рекомендаціями військових, які безпосередньо відповідають за оборону міста, захист мешканців під час атак, адже люди в громадському транспорті теж є мішенню для ворога. Таку заяву зробив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, рішення щодо безпеки ухвалює Рада оборони міста, а не «якісь окремі особи». 

«Популістичні рішення про те, що громадський транспорт має рухатися під час тривог, можуть призвести до трагедії... Найстрашніший популізм – це популізм під час війни. Я ним не займаюся і не буду! Головне – зберегти життя людей», - заявив мер.

Як вказав Кличко, від початку повномасштабного вторгнення 4 рази уламки ворожих боєприпасів виявляли на наземних ділянках метро.

«Також виявили частину ракети, яка дивом не здетонувала біля опори мосту Метро», - заявив мер.

Водночас, підкреслив він, у Миколаєві, Херсоні, Запоріжжі були трагічні випадки внаслідок влучань в рухомий склад громадського транспорту. Щодо столиці, то у Києві ворожими обстрілами пошкоджені 22 одиниці рухомого складу КП «Київпастранс».

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Київ КМДА війна Віталій Кличко КМВА транспорт повітряна тривога

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