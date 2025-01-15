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Граждане смогут получать посылки стоимостью до 45 евро без налогообложения, если посылки посылаются им безвозмездно физлицами – Гетманцев анонсировал законопроект

18:02, 15 января 2025
Товары, приобретаемые гражданами на маркетплейсах, буду подлежать налогообложению НДС, независимо от их стоимости – Даниил Гетманцев зарегистрирует законопроекты, разработанные бизнес-ассоциациями.
Граждане смогут получать посылки стоимостью до 45 евро без налогообложения, если посылки посылаются им безвозмездно физлицами – Гетманцев анонсировал законопроект
Источник фото: mtu.gov.ua
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Посылки до 45 евро граждане смогут получать без налогообложения при условии, если такие товары направляются в их адрес физическими лицами без какой-либо оплаты и коммерческой цели. О регистрации соответствующих законопроектов по налогообложению импорта посылок сообщил председатель Комитета Верховной Рады по налоговой политике Даниил Гетманцев.

«По требованию бизнеса – АСС, ЭВА, ФРУ, АПИТА, УРБ, RAU, ТПП Украины подал на регистрацию законопроекты по налогообложению импорта посылок. Тексты проектов о внесении изменений в Таможенный и Налоговый кодексы полностью разработаны соответствующими бизнес-ассоциациями» - отметил он.

По словам Гетманцева, законопроектами предлагается определить, что:

  • граждане могут получать без налогообложения НДС товары стоимостью до 45 евро при условии, что такие товары направляются в их адрес физическими лицами без какой-либо оплаты и без коммерческой цели;
  • товары, приобретаемые гражданами на маркетплейсах или других подобных платформах, подлежат налогообложению НДС независимо от их стоимости. При этом ввозная пошлина с таких товаров будет справляться только в случае, если их стоимость больше 150 евро.

Как отмечается в приведенном председателем комитета письме Американской торговой палаты в Украине (АСС), долгое время эксперты компаний-членов Палаты работают над усилением борьбы с теневыми рынками и искажением конкуренции в различных отраслях экономики.

«С этой целью Палата отмечала необходимость предоставления одинаковых правил игры, предотвращая недобросовестную конкуренцию или злоупотребление льготным режимом. Одним из важных вопросов в фокусе бизнес-сообщества является отмена лимита в 150 евро на трансграничную электронную коммерцию, что сделает все такие посылки объектом обложения налогом на добавленную стоимость (НДС)» - указывает АСС.

АСС отмечает, что согласно заявлению МВФ, украинские власти должны принимать меры по закрытию имеющихся возможностей для уклонения от уплаты налогов и борьбы с теневой экономикой. Наличие льготы по налогообложению посылок способствует развитию теневой экономики в Украине, особенно в секторе электронной коммерции.

«Указанный вопрос является приоритетом для компаний-членов Палаты, и ввиду его важности для бизнес-сообщества обращаемся к Вам с просьбой как можно быстрее зарегистрировать необходимые законодательные инициативы для внесения изменений в действующее законодательство и поддержать отмену лимита в 150 евро на трансграничную электронную коммерцию, что сделает все такие посылки объектом обложения НДС. Со своей стороны, бизнес готов привлечься и оказать экспертную поддержку во время их подготовки ко второму чтению» - подчеркивает АСС.

В свою очередь, Европейская бизнес-ассоциация отмечает, что «текущий льготный режим налогообложения малых партий товаров, по мнению экспертов Ассоциации, может обусловливать искажение конкурентных условий на внутреннем рынке Украины путем фактического предоставления более благоприятных налоговых и таможенных условий иностранным производителям и платформам электронной коммерции в сравнение с внутренними субъектами хозяйствования».

Также с целью облегчения администрирования НДС и ускорения оформления посылок на таможне предлагается:

  • по аналогии с имеющимся в странах ЕС механизмом IOSS, ввести возможность уплаты НДС непосредственно поставщиком товаров или маркетплейсом или другой подобной платформой, при содействии которой происходили поставки такого товара.
  • ввести новую таможенную декларацию для товаров с незначительной стоимостью с набором данных, аналогичным таможенной декларации Н7, существующей в странах ЕС. При этом существующие сейчас формы документов для декларирования посылок смогут использоваться и в дальнейшем.

«Уплата НДС поставщиком товара или маркетплейсом исключит необходимость дополнительных таможенных платежей со стороны покупателя во время таможенного оформления и будет способствовать ускорению таможенных процедур», - добавил Даниил Гетманцев.

Автор: Наталя Мамченко

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НДС налоги Даниил Гетманцев Укрпочта

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Граждане смогут получать посылки стоимостью до 45 евро без налогообложения, если посылки посылаются им безвозмездно физлицами – Гетманцев анонсировал законопроект

Товары, приобретаемые гражданами на маркетплейсах, буду подлежать налогообложению НДС, независимо от их стоимости – Даниил Гетманцев зарегистрирует законопроекты, разработанные бизнес-ассоциациями.

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