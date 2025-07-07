Американская торговая палата призвала отменить льготы для посылок до 150 евро с приобретенными через интернет-платформы товарами и уменьшить количество «упрощенцев»

Американскую торговую палату беспокоят вопросы налоговых льгот для посылок стоимостью менее 150 евро, а также то, что некоторые интернет-провайдеры и заведения общественного питания в Украине пользуются упрощенной системой налогообложения.

Фото: Американская торговая палата

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Американская торговая палата (ACC) в Украине вновь призвала к «борьбе с теневой экономикой» путем отмены освобождения от уплаты НДС для импорта товаров стоимостью менее 150 евро с международных торговых площадок, а также борьбы с интернет-провайдерами и заведениями общественного питания, которые пользуются упрощенной системой налогообложения. Об этом представители АСС заявили на круглом столе, в котором приняли участие народные депутаты Даниил Гетманцев, Ярослав Железняк, Максим Павлюк, руководство Офиса Генпрокурора, НАБУ, Нацбанка, Государственной налоговой и таможенной служб и т.д.

Как подчеркнули в АСС, обсуждался вопрос «рынков розничной торговли и электронной коммерции, табачных изделий, HoReCa, бытовой электроники, алкогольных напитков и сферы провайдеров фиксированного интернета».

Так, по мнению АСС, имеет место «искажение конкуренции из-за льготы с освобождением от уплаты НДС для импорта товаров стоимостью менее 150 евро с международных торговых площадок».

«В 2024 году в Украину поступило более 75 млн отправлений товаров, значительная часть которых — одежда, обувь, аксессуары. Данная льгота не только искажает конкуренцию, но и приводит к потерям государственного бюджета», – отметили в Палате.

Напомним, что в Верховной Раде сейчас зарегистрированы законопроекты 12429 и 12430 о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы относительно приведения порядка налогообложения операций по ввозу (пересылке) на таможенную территорию Украины товаров в международных почтовых и экспресс-отправлениях к требованиям Директивы Совета ЕС №2006/112/ЕС об общей системе налога на добавленную стоимость.

В случае их принятия товары, которые покупают граждане на маркетплейсах, будут подлежать налогообложению НДС, независимо от их стоимости, а посылки до 45 евро граждане смогут получать без налогообложения при условии, если такие товары отправляются по их адресу физическими лицами без какой-либо оплаты и без коммерческой цели.

«По требованию бизнеса – АСС, ЕВА, ФРУ, АПИТУ, УРБ, RAU, ТПП Украины подал на регистрацию законопроекты по налогообложению импорта посылок. Тексты проектов о внесении изменений в Таможенный и Налоговый кодексы полностью разработаны соответствующими бизнес-ассоциациями», – в январе 2025 года отмечал глава Комитета Даниил Гетманцев.

АСС в письме отмечала, что согласно заявлению МВФ, украинские власти должны принимать меры для закрытия имеющихся возможностей для уклонения от уплаты налогов и борьбы с теневой экономикой. Наличие льготы по налогообложению посылок способствует развитию теневой экономики в Украине, особенно в секторе электронной коммерции.

Также в Американской торговой палате называют проблемой:

минимизацию налоговой нагрузки путем дробления торговых сетей на отдельных субъектов с осуществлением хозяйственной деятельности через ФОП;

нетрудоустроенных официально работников и, соответственно, неофициальную выплату заработной платы.

В частности, по мнению представителей Американской торговой палаты, надо бороться с тем, что заведения общественного питания в Украине сегодня «пользуются упрощенной системой налогообложения». «По состоянию на сегодня в Украине зарегистрировано более 100 000 заведений общественного питания, причем только 15% это ООО. Согласно открытым данным 5 ООО обеспечивают 30% уплаты всех налогов от отрасли. Это приводит к неравным условиям конкуренции и снижению доходов Государственного бюджета», – считают в АСС, в которую, напомним, входят крупные сети, например, McDonald’s.

Кроме того, АСС призвала правительство как можно скорее принять проект постановления Кабмина «Об утверждении Порядка определения минимальных оптово-отпускных и розничных цен на алкогольные напитки», чтобы обеспечить дополнительные налоговые поступления в бюджет.

Кроме того, Американскую торговую палату беспокоит рынок бытовой электроники. «Основную долю теневого рынка составляют дорогие и малогабаритные товары, такие как смартфоны, ноутбуки, часы, наушники, а также премиальная мелкая и крупная бытовая техника. Например, по оценкам компании-члена Палаты, в первом квартале 2025 года доля теневого рынка отдельных моделей смартфонов составляла более 80%, что привело к потере почти 1,5 млрд грн от неуплаты НДС и пошлины. В то же время, по оценкам, потери НДС и пошлины от других электронных устройств определенного бренда, в частности ноутбуков и планшетов, составила более 1,8 млрд грн», – отметили в АСС.

Что касается провайдеров фиксированного интернета, то здесь Американская торговая палата призвала правительство далее поддерживать переход интернет-провайдеров на общую систему налогообложения.

«Часть рынка пытается искать альтернативные механизмы для избежания налогообложения, в частности через: использование ФОПов для предоставления услуг интернет с «непрофильными кодами Классификатора видов экономической деятельности (КВЭД) в сфере электронных коммуникаций»; прием платежей на реквизиты ФОП с непрофильными КВЭДами (например «рекламные услуги», «информационные услуги»); перевод средств за Интернет услуги на счета субъектов хозяйствования, которые не зарегистрированы в соответствии с Законом Украины «Об электронных коммуникациях», а следовательно осуществляют свою деятельность нелегально и т.д.», – подчеркнули в АСС.

«Для решения большей части очерченных проблем необходима совместная скоординированная работа всех органов государственной власти, в частности правоохранительных органов, а также органов, которые сейчас реформируются – Бюро экономической безопасности и Государственной таможенной службы», – отметила АСС.

Напомним, недавно Президент Владимир Зеленский провел встречу с представителями компаний — членов Американской торговой палаты в Украине.

Среди участников были представители Horizon Capital, Cisco Systems, Unilever, Carlsberg, Avrora Multimarket, Microsoft, KPMG, Winner Imports, Coca-Cola, Cargill, CHS, Citibank, AON, CBRE, OTIS, KBR, Pfizer, Google, Baker Hughes, WTW, Wooden Horse, Parsons Corporation, Visa, AGCO, McDonald’s, Honeywell, ADM, Raytheon, MasterCard, Auterion, CRH, TechMet, Argentem Creek, Boeing, D&M Holding, IBM, Shield AI и президент Американской торговой палаты Андрей Гундер.

Автор: Наталя Мамченко

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